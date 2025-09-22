Ким Чен Ын анонсировал покупку секретного оружия и похвастался "подвигами" КНДР в Украине

Северокорейский диктатор сообщил об этом в Мансудэском дворце съездов на XIII сессии Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики. И кроме этого заявил, что мириться с Южной Кореей он не будет, как и отказываться от ядерного оружия.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР "приобрела" новое секретное оружие и добилась значительных успехов в военных исследованиях. А также сделал несколько важных заявлений о том, как обстоят дела в отношениях с США, Южной Кореей и Японией. Речь лидера Северной Кореи опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын сообщил, что у КНДР есть "секретное оружие" Фото: KCNA

Ким сначала заявил, что партия взяла курс на укрепление военно-морских сил и в КНДР успешно построили эсминцы, способные выполнять различные морские военные задачи, сделав важный первый шаг к "созданию морской державы". Он упомянул о военных успехах за последние 9 месяцев.

"Кроме того, мы приобрели новое секретное оружие и добились значительных успехов в исследованиях в области оборонной науки, которые внесут значительный вклад в дальнейшее радикальное развитие нашего военного потенциала… мы должны постоянно накапливать еще более мощные силы, способные отразить любые военные угрозы ", - сообщил Ким Чен Ын.

Он также упомянул о "героических подвигах" зарубежных боевых подразделений, которые участвовали в войне против Украины на стороне России. И заявил, что после этого КНДР "охватила волна народного героизма", так что десятки тысяч северокорейцев пожертвовали "значительные средства на строительство мемориального зала и памятника героям".

Но Ким Чен Ын сообщил, что о ветеранах позаботятся партия и государство, так что деньги он вернул.

Отношения КНДР с США – ядерного разоружения не будет

Ким Чен Ын заявил, что США злоупотребляют властью вместе с союзниками, так что трехсторонняя система военного сотрудничества США-Япония-Республика Корея "трансформируются в более агрессивные и инвазивные образования". А различные двусторонние и многосторонние военные учения, направленные против КНДР все чаще "включают ядерные элементы". И США и Южная Корея якобы провели "откровенную демонстрацию ядерной войны против Пхеньяна под названием "Железная булава". Поэтому вести переговоры с новыми администрациями США и Южной Кореи он не будет. Ким заявил, что Дональд Трамп "заигрывал" с идеей открытости для диалога и стремления к улучшению отношений, но "их истинная природа — в конечном итоге стремление ослабить нашу мощь и подорвать наши институты — никогда не изменится".

Ким Чен Ын заявил, что отказываться от ядерного оружия Пхеньян не будет Фото: KCNA

"Недавно они выдвинули концепцию "поэтапной денуклеаризации", и тем самым лично разрушили саму основу и оправдание для того, чтобы сесть за стол переговоров с нами. Концепция "денуклеаризации" уже утратила свой смысл", - Ким Чен Ын заявил, что переход к ядерному государству был необходимым и неизбежным выбором, и обладание ядерным оружием закреплено в высшем законе КНДР.

Поэтому требование "денуклеаризации" равносильно "просьбе к нам совершить неконституционный акт".

"Могу заверить вас, что "денуклеаризация" никогда, никогда не случится с нами. Даже если США и их союзники будут скандировать "денуклеаризацию" 10, 20, 50 или даже 100 лет, факт наличия у Северной Кореи ядерного оружия останется неоспоримым, нравится им это или нет. Наше обладание ядерным оружием — это закон страны, и мы обязаны его соблюдать", - сообщил Ким и отметил, что до сих пор с "теплотой" вспоминает нынешнего президента США Трампа.

Но при этом не будет садиться за стол переговоров с Южной Кореей и не будет никоим образом взаимодействовать с Южной Кореей.

Напомним, ранее стало известно, что Ким Чен Ын получил от Путина ядерные реакторы для подводных лодок.

А в октябре Ким Чен Ын устроит масштабный парад в Пхеньяне в ознаменование 80-летия основания правящей Трудовой партии Кореи. Готовиться к параду начали еще летом.