Северная Корея готовится показать военную мощь на параде в октябре, – СМИ

Северная Корея готовится к масштабному военному параду в следующем месяце. Не исключено, что его посетит лидер КНР Си Цзиньпин.

Related video

Он будет приурочен в ознаменование 80-летия основания правящей Трудовой партии Кореи, сообщает Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

Северная Корея отмечает основание партии 10 октября, и каждые пять и 10 лет, устраивая масштабные военные парады и гимнастические выступления.

Признаки подготовки к параду заметили еще летом.

"С начала июля на полигоне для подготовки к военному параду возле аэропорта Мирим в Пхеньяне с помощью спутниковых снимков были обнаружены личный состав, техника и транспортные средства", — сообщил анонимный источник. Среди замеченной техники были транспортно-пусковые установки (ТПУ).

Эксперты ожидают, что в день парада Северная Корея представит новые системы вооружения. Среди предполагаемых частичных показов — "финальная версия" межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения "Хвасон-19", которая, возможно, находится в разработке, а также, возможно, усовершенствованные беспилотники-камикадзе.

Инсайдер также рассказал, что количество мобилизованных для предполагаемого военного парада сил и средств, по всей видимости, больше, чем в предыдущие годы.

Спутниковые снимки показывают увеличение количества военной техники на полигоне для подготовки к параду Фото: Yonhap

В последний раз Северная Корея проводила крупный ночной военный парад в сентябре 2023 года в честь 75-й годовщины своего образования.

Ходят слухи, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил высокопоставленных чиновников из-за рубежа на предстоящую годовщину, и есть предположения, что председатель КНР Си Цзиньпин может присутствовать на мероприятии. В крайнем случае Пекин может направить на мероприятие высокопоставленных чиновников.

Российские СМИ сообщали, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тоже посетит Пхеньян в октябре.

В кулуарах крупного военного парада, состоявшегося в Пекине ранее в этом месяце, Си Цзиньпин заявил о своем намерении укрепить "высокий уровень контактов" во время встречи с Ыном.

Для Ким Чен Ына парад 10 октября — это ключевой шанс продемонстрировать легитимность режима и его авторитет. Аналитики отмечают, что наличие официальных договоров между Северной Кореей и Россией, а также участие Ына в праздновании Дня Победы в Китае укрепили его позиции на международной арене. Они ожидают, что он продемонстрирует свои достижения как внутри страны, так и за рубежом посредством парада.

Наряду с подготовкой к параду наблюдатели отмечают, что Северная Корея продолжает укреплять свои укрепления вблизи военной демаркационной линии (ВДЛ). В некоторых районах, наиболее близких к ВДЛ, работы проводятся всего в десятках метров от линии, в то время как в других — на расстоянии до 300 метров.

С прошлого года, по данным военных источников, произошло около десятка случаев, когда северокорейские солдаты пересекали ВДЛ во время выполнения работ.

Напомним, КНДР потеряла в войне против Украины 2 000 военных.

Также сообщалось, как Северная Корея снабжает Россию оружием.