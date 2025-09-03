Парад в Пекине: какие передовые системы вооружения КНР показали Путину и что о них известно
В Пекине состоялся масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне. В качестве почетных гостей на трибуне присутствовали председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, которым представили передовые образцы отечественного вооружения.
Через площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где собралось 50 тысяч зрителей, прошли более 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В параде также участвовали сотни единиц бронетехники, авиации и беспилотников, которые должны были свидетельствовать о военной мощи КНР и достижениях в области передовых систем вооружения. Об этом сообщает Business Insider. Фокус собрал информацию о возможностях нового китайского оружия.
Парад в Китае — детали
Во время парада Китай представил широкий спектр современного вооружения, включая стратегические системы:
- подводная баллистическая ракета JL-3 большой дальности;
- новая версия МБР DF-31 мобильного комплекса наземного базирования;
- подводный дрон AJX002 и образцы лазерного оружия;
- межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, дальность которой позволяет поражать цели по всему миру;
- баллистическая ракета воздушного базирования JL-1.
JL-3: Подводная ракета нового поколения
Ракета JL-3 (CSS-NX-20) представляет собой твердотопливную подводную баллистическую ракету с дальностью более 10 000 км, что позволяет китайским атомным подводным лодкам, таким как Type 094, осуществлять ядерные контрудары, не покидая прибрежных вод. Это значительно повышает их выживаемость и оперативную гибкость.
Согласно данным Министерства обороны США, ракета способна нести несколько ядерных боеголовок (MIRV) и оснащена системой наведения, интегрированной с китайской спутниковой навигационной системой BeiDou
Первый испытательный пуск JL-3 был проведен 24 ноября 2018 года в Бохайском заливе. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), ракета продемонстрировала успешную холодную пусковую систему, что подтвердило ее готовность к эксплуатации.
DF-31: Мобильная межконтинентальная ракета
Межконтинентальная баллистическая ракета DF-31 (CSS-10) является мобильной твердотопливной системой, способной нести ядерную боеголовку мощностью до 1 мегатонны. Согласно данным Министерства обороны США, ракета DF-31A имеет дальность до 13 200 км, что позволяет достигать целей на территории США.
DF-31 оснащена системой наведения, интегрированной со спутниковой навигационной системой BeiDou, что обеспечивает высокую точность попадания. Мобильная платформа на восьмиколесном шасси позволяет ракете быстро развертываться и скрытно перемещаться, повышая ее выживаемость в условиях противодействия.
В ноябре прошлого года Китай успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с имитатором боеголовки в Тихий океан — ракета точно упала в указанную зону. Это был первый случай с 1980 года, когда Китай провел испытательный запуск МБР в международных водах.
Подводный дрон AJX002: ключевой элемент ВМС Китая
Одним из самых впечатляющих новшеств на параде стал подводный беспилотный аппарат AJX002, длина которого превышает 18 метров, а диаметр — до 1,5 метра.
По данным экспертов, конструкция дрона напоминает торпеду с водометным двигателем и модульной системой для транспортировки, что позволяет аппарату развивать скорость свыше 30 узлов (около 55 км/ч) и работать автономно до 200 часов.
AJX-002 может использоваться как многоцелевой боевой или разведывательный дрон, а также иметь потенциал для доставки ядерного оружия, что делает его одним из ключевых элементов модернизации военно-морских сил НОАК.
МБР DF-5C: стратегическое оружие КНР
Межконтинентальная стратегическая ракета DF-5C на жидком топливе представляет собой новый этап в развитии китайского ракетного потенциала. По данным экспертов, дальность полета ракеты превышает 20 000 километров, что позволяет поражать цели по всему миру и обеспечивает Китаю возможность ответного удара по любым военным объектам, представляющим угрозу национальной безопасности.
Ракета DF-5C объединяет наработки предыдущих моделей серии DF, включая DF-5 и DF-41, и обладает некоторыми ключевыми особенностями. Во-первых, ее конструкция разделена на три транспортируемые секции, что сокращает время подготовки к запуску. Во-вторых, высокая скорость полета в десятки Махов затрудняет перехват современными противоракетными системами. Третья особенность — возможность разнообразных методов запуска, а четвертая — использование нескольких независимо нацеливаемых возвращаемых боевых частей (MIRV) с ядерными, обычными или ложными боеголовками.
JL-1:третий элемент ядерной триады КНР
На военном параде в Пекине внимание специалистов привлекла новая авиационная стратегическая баллистическая ракета JL-1. Несмотря на совпадение обозначений с баллистической ракетой подводного базирования JL-1, принятой на вооружение в 1986 году, речь идет о совершенно иной системе.
Появление ракеты JL-1 в парадной колонне закрепило за Военно-воздушными силами НОАК роль полноценного звена китайской ядерной триады, дополнив уже существующие морские и наземные компоненты. Судя по конструкции и известным данным о носителях, ракета предназначена для подвески под стратегическими бомбардировщиками H-6 в модификациях H-6N и H-6K, оснащенными центральным пилоном для крупногабаритных изделий.
По своему классу и назначению JL-1 сопоставима с ранее известной двухступенчатой твердотопливной авиационной баллистической ракетой KF-21, оснащенной ядерной боевой частью. Ее главной задачей может стать поражение стратегических морских целей, прежде всего авианосных ударных группировок. KF-21 в свою очередь представляет собой модификацию наземной версии ракеты DF-21D, которая, по некоторым данным, оснащается гиперзвуковым боевым блоком. Это позволяет предположить, что JL-1 также может иметь потенциал для оснащения современными гиперзвуковыми средствами поражения.
Таким образом, новая ракета JL-1 становится ключевым элементом укрепления стратегических возможностей ВВС Китая, превращая авиацию в полноправного участника ядерного сдерживания страны.
Напомним, президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social передал "приветствие" президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые находятся с официальным визитом в Китае на праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. По словам главы Белого дома, лидер этих стран "сговариваются" против Америки.