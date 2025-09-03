Парад в Пекине: какие передовые системы вооружения КНР показали Путину и что о них известно

В Пекине состоялся масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне. В качестве почетных гостей на трибуне присутствовали председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, которым представили передовые образцы отечественного вооружения.

Через площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где собралось 50 тысяч зрителей, прошли более 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В параде также участвовали сотни единиц бронетехники, авиации и беспилотников, которые должны были свидетельствовать о военной мощи КНР и достижениях в области передовых систем вооружения. Об этом сообщает Business Insider. Фокус собрал информацию о возможностях нового китайского оружия.

Парад в Китае — детали

Во время парада Китай представил широкий спектр современного вооружения, включая стратегические системы:

подводная баллистическая ракета JL-3 большой дальности;

новая версия МБР DF-31 мобильного комплекса наземного базирования;

подводный дрон AJX002 и образцы лазерного оружия;

межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, дальность которой позволяет поражать цели по всему миру;

баллистическая ракета воздушного базирования JL-1.

JL-3: Подводная ракета нового поколения

Ракета JL-3 (CSS-NX-20) представляет собой твердотопливную подводную баллистическую ракету с дальностью более 10 000 км, что позволяет китайским атомным подводным лодкам, таким как Type 094, осуществлять ядерные контрудары, не покидая прибрежных вод. Это значительно повышает их выживаемость и оперативную гибкость.

Согласно данным Министерства обороны США, ракета способна нести несколько ядерных боеголовок (MIRV) и оснащена системой наведения, интегрированной с китайской спутниковой навигационной системой BeiDou

Первый испытательный пуск JL-3 был проведен 24 ноября 2018 года в Бохайском заливе. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), ракета продемонстрировала успешную холодную пусковую систему, что подтвердило ее готовность к эксплуатации.

Испытательный пуск ракеты JL-3 Фото: Открытые источники

DF-31: Мобильная межконтинентальная ракета

Межконтинентальная баллистическая ракета DF-31 (CSS-10) является мобильной твердотопливной системой, способной нести ядерную боеголовку мощностью до 1 мегатонны. Согласно данным Министерства обороны США, ракета DF-31A имеет дальность до 13 200 км, что позволяет достигать целей на территории США.

DF-31 оснащена системой наведения, интегрированной со спутниковой навигационной системой BeiDou, что обеспечивает высокую точность попадания. Мобильная платформа на восьмиколесном шасси позволяет ракете быстро развертываться и скрытно перемещаться, повышая ее выживаемость в условиях противодействия.

В ноябре прошлого года Китай успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с имитатором боеголовки в Тихий океан — ракета точно упала в указанную зону. Это был первый случай с 1980 года, когда Китай провел испытательный запуск МБР в международных водах.

Китайская МБР DF-31 Фото: Википедия

Подводный дрон AJX002: ключевой элемент ВМС Китая

Одним из самых впечатляющих новшеств на параде стал подводный беспилотный аппарат AJX002, длина которого превышает 18 метров, а диаметр — до 1,5 метра.

По данным экспертов, конструкция дрона напоминает торпеду с водометным двигателем и модульной системой для транспортировки, что позволяет аппарату развивать скорость свыше 30 узлов (около 55 км/ч) и работать автономно до 200 часов.

AJX-002 может использоваться как многоцелевой боевой или разведывательный дрон, а также иметь потенциал для доставки ядерного оружия, что делает его одним из ключевых элементов модернизации военно-морских сил НОАК.

Подводный дрон AJX002 ВМС НОАК Фото: X (Twitter)

МБР DF-5C: стратегическое оружие КНР

Межконтинентальная стратегическая ракета DF-5C на жидком топливе представляет собой новый этап в развитии китайского ракетного потенциала. По данным экспертов, дальность полета ракеты превышает 20 000 километров, что позволяет поражать цели по всему миру и обеспечивает Китаю возможность ответного удара по любым военным объектам, представляющим угрозу национальной безопасности.

Китайская межконтинентальная стратегическая ракета DF-5C Фото: Открытые источники

Ракета DF-5C объединяет наработки предыдущих моделей серии DF, включая DF-5 и DF-41, и обладает некоторыми ключевыми особенностями. Во-первых, ее конструкция разделена на три транспортируемые секции, что сокращает время подготовки к запуску. Во-вторых, высокая скорость полета в десятки Махов затрудняет перехват современными противоракетными системами. Третья особенность — возможность разнообразных методов запуска, а четвертая — использование нескольких независимо нацеливаемых возвращаемых боевых частей (MIRV) с ядерными, обычными или ложными боеголовками.

JL-1:третий элемент ядерной триады КНР

На военном параде в Пекине внимание специалистов привлекла новая авиационная стратегическая баллистическая ракета JL-1. Несмотря на совпадение обозначений с баллистической ракетой подводного базирования JL-1, принятой на вооружение в 1986 году, речь идет о совершенно иной системе.

Появление ракеты JL-1 в парадной колонне закрепило за Военно-воздушными силами НОАК роль полноценного звена китайской ядерной триады, дополнив уже существующие морские и наземные компоненты. Судя по конструкции и известным данным о носителях, ракета предназначена для подвески под стратегическими бомбардировщиками H-6 в модификациях H-6N и H-6K, оснащенными центральным пилоном для крупногабаритных изделий.

По своему классу и назначению JL-1 сопоставима с ранее известной двухступенчатой твердотопливной авиационной баллистической ракетой KF-21, оснащенной ядерной боевой частью. Ее главной задачей может стать поражение стратегических морских целей, прежде всего авианосных ударных группировок. KF-21 в свою очередь представляет собой модификацию наземной версии ракеты DF-21D, которая, по некоторым данным, оснащается гиперзвуковым боевым блоком. Это позволяет предположить, что JL-1 также может иметь потенциал для оснащения современными гиперзвуковыми средствами поражения.

Китайская ядерная ракета JL-1 Фото: Скрин видео

Таким образом, новая ракета JL-1 становится ключевым элементом укрепления стратегических возможностей ВВС Китая, превращая авиацию в полноправного участника ядерного сдерживания страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social передал "приветствие" президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые находятся с официальным визитом в Китае на праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. По словам главы Белого дома, лидер этих стран "сговариваются" против Америки.