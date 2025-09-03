Парад у Пекіні: які передові системи озброєння КНР показали Путіну і що про них відомо

У Пекіні відбувся масштабний військовий парад, приурочений до 80-річчя капітуляції Японії у Другій світовій війні. Як почесні гості на трибуні були присутні голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, яким представили передові зразки вітчизняного озброєння.

Через площу Тяньаньмень у Пекіні, де зібралося 50 тисяч глядачів, пройшли понад 10 тисяч військовослужбовців Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). У параді також брали участь сотні одиниць бронетехніки, авіації та безпілотників, які мали свідчити про військову міць КНР і досягнення в галузі передових систем озброєння. Про це повідомляє Business Insider. Фокус зібрав інформацію про можливості нової китайської зброї.

Парад у Китаї — деталі

Під час параду Китай представив широкий спектр сучасного озброєння, включно зі стратегічними системами:

підводна балістична ракета JL-3 великої дальності;

нова версія МБР DF-31 мобільного комплексу наземного базування;

підводний дрон AJX002 і зразки лазерної зброї;

міжконтинентальна балістична ракета DF-5C, дальність якої дає змогу вражати цілі по всьому світу;

балістична ракета повітряного базування JL-1.

JL-3: Підводна ракета нового покоління

Ракета JL-3 (CSS-NX-20) є твердопаливною підводною балістичною ракетою з дальністю понад 10 000 км, що дає змогу китайським атомним підводним човнам, таким як Type 094, здійснювати ядерні контрудари, не залишаючи прибережних вод. Це значно підвищує їхню виживаність і оперативну гнучкість.

Згідно з даними Міністерства оборони США, ракета здатна нести кілька ядерних боєголовок (MIRV) і оснащена системою наведення, інтегрованою з китайською супутниковою навігаційною системою BeiDou.

Перший випробувальний пуск JL-3 було проведено 24 листопада 2018 року в Бохайській затоці. Згідно з даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), ракета продемонструвала успішну холодну пускову систему, що підтвердило її готовність до експлуатації.

Випробувальний пуск ракети JL-3 Фото: Відкриті джерела

DF-31: Мобільна міжконтинентальна ракета

Міжконтинентальна балістична ракета DF-31 (CSS-10) є мобільною твердопаливною системою, здатною нести ядерну боєголовку потужністю до 1 мегатонни. Згідно з даними Міністерства оборони США, ракета DF-31A має дальність до 13 200 км, що дає змогу досягати цілей на території США.

DF-31 оснащена системою наведення, інтегрованою із супутниковою навігаційною системою BeiDou, що забезпечує високу точність попадання. Мобільна платформа на восьмиколісному шасі дає змогу ракеті швидко розгортатися і потай переміщатися, підвищуючи її виживаність в умовах протидії.

У листопаді минулого року Китай успішно запустив міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) з імітатором боєголовки в Тихий океан — ракета точно впала в зазначену зону. Це був перший випадок з 1980 року, коли Китай провів випробувальний запуск МБР у міжнародних водах.

Китайська МБР DF-31 Фото: Вiкiпедiя

Підводний дрон AJX002: ключовий елемент ВМС Китаю

Одним із найбільш вражаючих нововведень на параді став підводний безпілотний апарат AJX002, довжина якого перевищує 18 метрів, а діаметр — до 1,5 метра.

За даними експертів, конструкція дрона нагадує торпеду з водометним двигуном і модульною системою для транспортування, що дає змогу апарату розвивати швидкість понад 30 вузлів (близько 55 км/год) і працювати автономно до 200 годин.

AJX-002 може використовуватися як багатоцільовий бойовий або розвідувальний дрон, а також мати потенціал для доставки ядерної зброї, що робить його одним із ключових елементів модернізації військово-морських сил НВАК.

Підводний дрон AJX002 ВМС НВАК Фото: X (Twitter)

МБР DF-5C: стратегічна зброя КНР

Міжконтинентальна стратегічна ракета DF-5C на рідкому паливі являє собою новий етап у розвитку китайського ракетного потенціалу. За даними експертів, дальність польоту ракети перевищує 20 000 кілометрів, що дає змогу вражати цілі в усьому світі та забезпечує Китаю можливість удару у відповідь по будь-яких військових об'єктах, які становлять загрозу національній безпеці.

Китайська міжконтинентальна стратегічна ракета DF-5C Фото: Відкриті джерела

Ракета DF-5C об'єднує напрацювання попередніх моделей серії DF, зокрема DF-5 і DF-41, і має деякі ключові особливості. По-перше, її конструкція розділена на три транспортовані секції, що скорочує час підготовки до запуску. По-друге, висока швидкість польоту в десятки Махів ускладнює перехоплення сучасними протиракетними системами. Третя особливість — можливість різноманітних методів запуску, а четверта — використання декількох незалежно націлюваних бойових частин, що повертаються (MIRV), з ядерними, звичайними або помилковими боєголовками.

JL-1:третій елемент ядерної тріади КНР

На військовому параді в Пекіні увагу фахівців привернула нова авіаційна стратегічна балістична ракета JL-1. Незважаючи на збіг позначень із балістичною ракетою підводного базування JL-1, прийнятою на озброєння 1986 року, йдеться про зовсім іншу систему.

Поява ракети JL-1 у парадній колоні закріпила за Військово-повітряними силами НВАК роль повноцінної ланки китайської ядерної тріади, доповнивши вже наявні морські та наземні компоненти. Судячи з конструкції та відомим даним про носії, ракета призначена для підвіски під стратегічними бомбардувальниками H-6 у модифікаціях H-6N і H-6K, оснащеними центральним пілоном для великогабаритних виробів.

За своїм класом і призначенням JL-1 можна порівняти з раніше відомою двоступеневою твердопаливною авіаційною балістичною ракетою KF-21, оснащеною ядерною бойовою частиною. Її головним завданням може стати ураження стратегічних морських цілей, насамперед авіаносних ударних угруповань. KF-21 зі свого боку являє собою модифікацію наземної версії ракети DF-21D, яка, за деякими даними, оснащується гіперзвуковим бойовим блоком. Це дозволяє припустити, що JL-1 також може мати потенціал для оснащення сучасними гіперзвуковими засобами ураження.

Китайська ядерна ракета JL-1 Фото: Скрин відео

Таким чином, нова ракета JL-1 стає ключовим елементом зміцнення стратегічних можливостей ВПС Китаю, перетворюючи авіацію на повноправного учасника ядерного стримування країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social передав "привітання" президенту Росії Володимиру Путіну і лідеру КНДР Кім Чен Ину, які перебувають з офіційним візитом у Китаї на святкуванні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. За словами глави Білого дому, лідери цих країн "змовляються" проти Америки.