Морем, по рельсам и по воздуху: как Северная Корея снабжает Россию оружием, — ГУР

Северная Корея продолжает активно поставлять вооружение и боеприпасы в Россию, используя для этого морские, железнодорожные и авиационные маршруты.

Related video

По данным украинской разведки, морские перевозки осуществляются судами Lady R, Мария, Майя-1 и Ангара, которые загружают военные грузы в северокорейском порту Раджин. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на сведения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Железнодорожное сообщение между КНДР и Россией проходит через пограничную станцию Хасан. Этот маршрут, который с января 2024 года функционирует на постоянной основе, используется преимущественно для поставок артиллерийских боеприпасов и артиллерийского вооружения.

Железнодорожный маршрут через станцию Хасан в Россию Фото: Википедия

Авиационный канал применяется в основном для переброски баллистических ракет малой дальности, таких как ОТРК KN-23 и KN-24. При этом самолеты курсируют между Пхеньяном и Владивостоком, доставляя ракеты напрямую.

Номенклатура поставок впечатляет: с июня 2023 года Россия получила от Северной Кореи до 150 баллистических ракет KN-23/24 и порядка 6,5 миллиона артиллерийских боеприпасов. В перечне также две реактивные системы залпового огня калибра 600 мм, до 120 РСЗО калибра 240 мм и до 170 установок калибра 107 мм. Кроме того, Вооруженным силам РФ передано около 190 самоходных артиллерийских установок калибров 170 мм и 122 мм, около 100 гаубиц калибра 122 мм и до 100 минометов калибра 140 мм.

“В июле 2025 года российские морские суда доставили из КНДР 7,4 тыс. тонн военной продукции. Это составляет около 135 тыс. единиц 122-мм и 152-мм боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии”, - подчеркнули в ГУР.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов сообщил, что в настоящее время Северная Корея обеспечивает 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 мм и 152 мм. По его словам Москва щедро финансирует участие солдат КНДР в войне против Украины.