Морем, коліями та повітрям: як Північна Корея постачає Росії зброю, — ГУР

Північна Корея продовжує активно постачати озброєння і боєприпаси в Росію, використовуючи для цього морські, залізничні та авіаційні маршрути.

За даними української розвідки, морські перевезення здійснюють судна Lady R, Марія, Майя-1 і Ангара, які завантажують військові вантажі в північнокорейському порту Раджин. Про це повідомляє видання LIGA.net із посиланням на відомості Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Залізничне сполучення між КНДР і Росією проходить через прикордонну станцію Хасан. Цей маршрут, який із січня 2024 року функціонує на постійній основі, використовується переважно для постачання артилерійських боєприпасів і артилерійського озброєння.

Залізничний маршрут через станцію Хасан до Росії Фото: Вiкiпедiя

Авіаційний канал застосовується в основному для перекидання балістичних ракет малої дальності, таких як ОТРК KN-23 і KN-24. При цьому літаки курсують між Пхеньяном і Владивостоком, доставляючи ракети безпосередньо.

Номенклатура постачань вражає: з червня 2023 року Росія отримала від Північної Кореї до 150 балістичних ракет KN-23/24 і близько 6,5 мільйона артилерійських боєприпасів. У переліку також дві реактивні системи залпового вогню калібру 600 мм, до 120 РСЗВ калібру 240 мм і до 170 установок калібру 107 мм. Крім того, Збройним силам РФ передано близько 190 самохідних артилерійських установок калібрів 170 мм і 122 мм, близько 100 гаубиць калібру 122 мм і до 100 мінометів калібру 140 мм.

"У липні 2025 року російські морські судна доставили з КНДР 7,4 тис. тонн військової продукції. Це становить близько 135 тис. одиниць 122-мм і 152-мм боєприпасів для ствольної та реактивної артилерії", — підкреслили в ГУР.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов повідомив, що нині Північна Корея забезпечує 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 мм і 152 мм. За його словами Москва щедро фінансує участь солдатів КНДР у війні проти України.