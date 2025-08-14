Три лучшие армии: КНДР отправит в РФ новых 6 000 солдат, танки Cheonma-D и БТР-80, — Буданов

Северная Корея сейчас обеспечивает 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 мм и 152 мм. Россия также получила от Пхеньяна сотни единиц артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и ракет.

На сегодня в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на широкой линии фронта. Об этом в интервью The Japan Times рассказал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

По словам Буданова, Россия щедро финансирует участие солдат КНДР в войне против Украины.

"Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги", — отметил глава украинской разведки.

Кирилл Буданов говорит, что уроки войны против Украины сейчас передаются всей армии КНДР численностью 1,3 миллиона человек. Они передаются вместе с технологиями и это "негативно влияет на безопасность в Тихоокеанском регионе".

Считается, что КНДР отправила в Россию 12 тысяч солдат в Курскую область РФ, около 5000 из них погибли или получили ранения. Пхеньян лишь в апреле признал, что солдаты погибли в боях, а также заявил, что их участие в боевых операциях завершено.

Буданов указал на несколько причин такого высокого уровня потерь среди северокорейских войск. Основные — их неподготовленность к современной войне и отсутствие координации с российскими подразделениями, что часто становилось причиной "дружественного огня".

"То, чему их обучали в Северной Корее, оказалось менее актуальным для современных штурмовых операций", — сказал он.

Глава украинской военной разведки говорит, что северокорейцы "быстро адаптировались" и постепенно переняли современную боевую тактику и вооружение.

"Северокорейские войска действуют, как и российские, в основном небольшими группами. Они научились быстро передвигаться, не только используя дроны, но и защищаясь от них", — сказал он.

Буданов отметил, что Северная Корея сейчас относится к числу лишь трех стран, которые имеют опыт ведения современной войны на очень длинной линии фронта с использованием практически всех доступных обычных средств, две другие — это Украина и Россия.

"Северная Корея сейчас является ключевым военным союзником России", — сказал Буданов, подчеркнув, что обмен информацией происходит в обоих направлениях.

В обмен на поддержку Пхеньяна Москва предоставляет преимущественно три вещи: деньги, технологии и обучение, что помогает Северной Корее значительно нарастить свой военный потенциал. Кроме того, она поставляет крайне необходимые продукты питания, топливо, смазочные материалы и другие ресурсы.

"Мы последовательно подчеркивали, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только для Украины", — сказал руководитель разведки.

По словам Буданова, союз с Россией, который включает пакт о взаимной обороне, "может ослабить влияние Пекина" на Пхеньян.

"Поэтому риск импульсивных, угрожающих действий северокорейского режима следует воспринимать серьезно", — предостерег он.

Помощь КНДР России

28 июля Служба внешней разведки сообщила, что Северная Корея передала России около 6,5 млн артиллерийских снарядов калибров 122, 130, 152 и 170 мм, мины калибра 82, 120, 140 мм и сотни артиллерийских систем, РСЗО и минометов.

В начале июля стало известно, что Ким Чен Ын собирается втрое увеличить контингент своих войск в РФ, которые теперь могут участвовать в боевых действиях в оккупированных Россией районах Украины наравне с ВС РФ. Речь идет о 25 000-30 000 солдат.

Также Северная Корея рассматривает возможность отправки в РФ людей для работы на заводе по производству беспилотников, расположенном в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.