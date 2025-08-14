Три кращі армії: КНДР відправить у РФ нових 6 000 солдатів, танки Cheonma-D та БТР-80, — Буданов

Північна Корея наразі забезпечує 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 мм та 152 мм. Росія також отримала від Пхеньяна сотні одиниць артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню та ракет.

Related video

На сьогодні у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на широкій лінії фронту. Про це в інтерв'ю The Japan Times розповів начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

За словами Буданова, Росія щедро фінансує участь солдатів КНДР у війні проти України.

"Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші", — зазначив очільник української розвідки.

Кирило Буданов говорить, що уроки війни проти України зараз передаються всій армії КНДР чисельністю 1,3 мільйона осіб. Вони передаються разом із технологіями й це "негативно впливає на безпеку в Тихоокеанському регіоні".

Вважається, що КНДР відправила до Росії 12 тисяч солдатів в Курську область РФ, близько 5000 з них загинули або отримали поранення. Пхеньян лише у квітні визнав, що солдати загинули в боях, а також заявив, що їхня участь у бойових операціях завершена.

Буданов вказав на кілька причин такого високого рівня втрат серед північнокорейських військ. Основні — їхня непідготовленість до сучасної війни та відсутність координації з російськими підрозділами, що часто ставало причиною "дружнього вогню".

"Те, чого їх навчали в Північній Кореї, виявилося менш актуальним для сучасних штурмових операцій", – сказав він.

Очільник української воєнної розвідки говорить, що північнокорейці "швидко адаптувалися" і поступово перейняли сучасну бойову тактику та озброєння.

"Північнокорейські війська діють, як і російські, здебільшого невеликими групами. Вони навчилися швидко пересуватися, не лише використовуючи дрони, але й захищаючись від них", – сказав він.

Буданов зауважив, що Північна Корея зараз належить до числа лише трьох країн, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже довгій лінії фронту з використанням практично всіх доступних звичайних засобів, дві інші – це Україна та Росія.

За даними української військової розвідки, Північна Корея наразі забезпечує 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 мм та 152 мм, виробництво яких, як повідомляється, триває "цілодобово в Північній Кореї".

Росія також отримала від Пхеньяна сотні одиниць артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню та ракет.

"Північна Корея зараз є ключовим військовим союзником Росії", – сказав Буданов, підкресливши, що обмін інформацією відбувається в обох напрямках.

В обмін на підтримку Пхеньяна Москва надає переважно три речі: гроші, технології та навчання, що допомагає Північній Кореї значно наростити свій військовий потенціал. Крім того, вона постачає вкрай необхідні продукти харчування, паливо, мастильні матеріали та інші ресурси.

"Кремль оплачує всю військову техніку та війська. Це десятки мільярдів доларів, а для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші. Ми послідовно наголошували, що співпраця між Москвою та Пхеньяном становить загрозу не лише для України", – сказав керівник розвідки.

За словами Буданова, союз з Росією, який включає пакт про взаємну оборону, "може послабити вплив Пекіна" на Пхеньян.

"Тому ризик імпульсивних, загрозливих дій північнокорейського режиму слід сприймати серйозно", – застеріг він.

Допомога КНДР Росії

28 липня Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Північна Корея передала Росії близько 6,5 млн артилерійських снарядів калібрів 122, 130, 152 і 170 мм, міни калібру 82, 120, 140 мм і сотні артилерійських систем, РСЗВ та мінометів.

На початку липня стало відомо, що Кім Чен Ин збирається втричі збільшити контингент своїх військ у РФ, які тепер можуть брати участь у бойових діях в окупованих Росією районах України нарівні зі ЗС РФ. Йдеться про 25 000-30 000 солдатів.

Також Північна Корея розглядає можливість відправки у РФ людей для роботи на заводі з виробництва безпілотників, розташованому в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.