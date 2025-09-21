Північна Корея готується показати військову міць на параді в жовтні, — ЗМІ

Північна Корея готується до масштабного військового параду наступного місяця. Не виключено, що його відвідає лідер КНР Сі Цзіньпін.

Він буде приурочений до відзначення 80-річчя заснування правлячої Трудової партії Кореї, повідомляє Yonhap з посиланням на урядове джерело.

Північна Корея відзначає заснування партії 10 жовтня, і кожні п'ять і 10 років, влаштовуючи масштабні військові паради та гімнастичні виступи.

Ознаки підготовки до параду помітили ще влітку.

"З початку липня на полігоні для підготовки до військового параду біля аеропорту Мірім у Пхеньяні за допомогою супутникових знімків було виявлено особовий склад, техніку і транспортні засоби", — повідомило анонімне джерело. Серед поміченої техніки були транспортно-пускові установки (ТПУ).

Експерти очікують, що в день параду Північна Корея представить нові системи озброєння. Серед передбачуваних часткових показів — "фінальна версія" міжконтинентальної балістичної ракети нового покоління "Хвасон-19", яка, можливо, перебуває в розробці, а також, можливо, вдосконалені безпілотники-камікадзе.

Інсайдер також розповів, що кількість мобілізованих для передбачуваного військового параду сил і засобів, найімовірніше, більша, ніж у попередні роки.

Супутникові знімки показують збільшення кількості військової техніки на полігоні для підготовки до параду Фото: Yonhap

Востаннє Північна Корея проводила великий нічний військовий парад у вересні 2023 року на честь 75-ї річниці свого утворення.

Ходять чутки, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив високопосадовців з-за кордону на майбутню річницю, і є припущення, що голова КНР Сі Цзіньпін може бути присутнім на заході. У крайньому разі Пекін може направити на захід високопоставлених чиновників.

Російські ЗМІ повідомляли, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв теж відвідає Пхеньян у жовтні.

У кулуарах великого військового параду, що відбувся в Пекіні раніше цього місяця, Сі Цзіньпін заявив про свій намір зміцнити "високий рівень контактів" під час зустрічі з Ином.

Для Кім Чен Ина парад 10 жовтня — це ключовий шанс продемонструвати легітимність режиму та його авторитет. Аналітики зазначають, що наявність офіційних договорів між Північною Кореєю і Росією, а також участь Ина у святкуванні Дня Перемоги в Китаї зміцнили його позиції на міжнародній арені. Вони очікують, що він продемонструє свої досягнення як усередині країни, так і за кордоном за допомогою параду.

Поряд із підготовкою до параду спостерігачі відзначають, що Північна Корея продовжує зміцнювати свої укріплення поблизу військової демаркаційної лінії (ВДЛ). У деяких районах, найближчих до ВДЛ, роботи проводять лише за десятки метрів від лінії, тоді як в інших — на відстані до 300 метрів.

З минулого року, за даними військових джерел, сталося близько десятка випадків, коли північнокорейські солдати перетинали ВДЛ під час виконання робіт.

Нагадаємо, КНДР втратила у війні проти України 2 000 військових.

Також повідомлялося, як Північна Корея постачає Росії зброю.