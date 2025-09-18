Ким Чен Ын вынудил Путина дать ему ядерные реакторы для подлодок за помощь в войне против Украины

Поставка ценной технологии состоялась после нескольких месяцев поддержки Северной Кореей вторжения в Украину. А ядерные реакторы помогут Пхеньяну совершить технологический скачок в разработке нового поколения систем вооружения, способных представлять угрозу его врагам на Западе.

В то время как нынешний арсенал ракет Северной Кореи способен поражать цели, находящиеся на расстоянии тысяч миль, ядерные подводные лодки позволят Пхеньяну отправлять оружие по всему миру, скрывать его от спутников и нарушить баланс сил в Тихоокеанском регионе, пишет Telegraph.

Ким вынудил Путина дать ему ядерные реакторы для субмарин Фото: KCNA

Это делает субмарины неуязвимыми для первого удара по ядерным силам и позволит Северной Корее сохранить способность нанести ответный удар в случае ядерной войны.

Ссылаясь на многочисленные источники в правительстве Южной Кореи, корейская газета JoongAng Daily сообщила, что данное оборудование не было произведено Россией для Северной Кореи, а было взято со списанных российских подводных лодок.

По данным журналистов, поставка состоялась в начале этого года, что совпало с публикацией государственными СМИ Северной Кореи фотографий Кима, посещающего верфь в марте, чтобы оценить ход работ по созданию первой атомной подводной лодки КНДР.

Ким Чен Ын в марте посетил верфь по строительству военных кораблей в неизвестном месте в Северной Корее. Местные СМИ сообщали, что в ходе визита северокорейский лидер "узнал о строительстве атомной подводной лодки со стратегическими управляемыми ракетами" и это является частью "важных целей… превращения страны в передовую морскую державу".

Аналитики, основываясь на изображениях, подсчитали, что судно может весить около 7000 тонн и быть способным запускать 10 ракет из вертикально установленных пусковых установок.

Известно также, что Северная Корея активно разрабатывает новые дальнобойные ракеты, способные нести ядерное оружие, которые при запуске с подводной лодки потенциально способны поражать цели в любой точке мира.

"С прошлого года Северная Корея настойчиво запрашивает у России технологии атомных подводных лодок и современные истребители. Россия изначально не хотела этого делать, но, похоже, согласилась предоставить их в этом году ", — сообщает источник в правительстве.

Фото: KCNA

Судя по всему, реакторы являются платой за поставки Северной Кореей боеприпасов, военной техники и личного состава на передовой для сражений на стороне российских войск в Украине.

С октября 2024 года в боевых действиях против Украины приняли участие не менее 12 000 северокорейских военнослужащих, хотя официальные лица в Киеве в июле заявили, что, по данным разведки, Пхеньян планирует отправить дополнительно 30 000 военнослужащих.

По оценкам, в том числе Министерства обороны Великобритании, в ходе боевых действий погибло около 600 северокорейцев и более 4000 получили ранения.

Аналитики считают, что если Москва передала ядерные технологии Северной Корее, это стало бы нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Доступ к реакторам также позволит северокорейским ученым провести обратную разработку технологии и быстро разработать собственный вариант.

Напомним, недавно Ким Чен Ын стал гостем китайского лидера Си Цзиньпина на военном параде в Пекине в ознаменование окончания Второй мировой войны. Чтобы не отставать и стремясь укрепить свои давние отношения с Пхеньяном, китайский президент, как сообщается, согласился поставить в Северную Корею 19 000 тонн сахара, который раздадут лояльным членам режима 10 октября, когда в КНДР отмечают 80-ю годовщину основания Трудовой партии.

Ранее Фокус писал, что в Пекин Ким Чен Ын отправился на своем знаменитом бронепоезде, а не на самолете.

А после визита в Пекин Ким ополчился на американские и японские слова. Теперь в КНДР запрещено использовать слова "гамбургер" и "караоке".