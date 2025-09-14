В КНДР запретили популярные "западные" слова типа "гамбургер": какими аналогами их заменили

Экскурсоводам, встречающим российских и китайских туристов на северокорейском курорте Вонсан, приказано избегать использования англицированных слов, популярных в соседней Южной Корее и на Западе.

Для работы с туристами гиды проходят интенсивную программу обучения, которую проводят сотрудники кадрового отдела Трудовой партии Кореи, пишет издание The Sun.

Стажеры, как отмечается, получают подробные инструкции по общению с туристами и должны осознанно использовать северокорейскую лексику, избегая при этом иностранных заимствований.

Вместо "гамбургера" гидам теперь надо говорить dajin-gogi gyeopppang, то есть "двойной хлеб с фаршем", мороженое превратилось в eseukimo, а караоке — в "машину для экранного сопровождения".

Отмечается, что к работе с иностранными туристами будут допущены только сдавшие специальный экзамен по окончанию курсов.

Напомним, Северная Корея открыла свой первый курорт Вонсан-Калма на берегу Японского моря для иностранных туристов, которые смогут купаться в море, заниматься спортом, отдыхать и питаться в местных ресторанах и кафетериях. Вождь КНДР Ким Чен Ын лично посетил объект и перерезал ленточку на торжественной церемонии открытия.

В то же время первые посетители курорта сообщают о постоянной слежке, вероятном прослушивании телефонов и строгом контроле во время отдыха.