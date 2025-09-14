У КНДР заборонили популярні "західні" слова на кшталт "гамбургер": якими аналогами їх замінили

Екскурсоводам, які зустрічають російських і китайських туристів на північнокорейському курорті Вонсан, наказано уникати використання англіцированих слів, популярних у сусідній Південній Кореї і на Заході.

Для роботи з туристами гіди проходять інтенсивну програму навчання, яку проводять співробітники кадрового відділу Трудової партії Кореї, пише видання The Sun.

Стажери, як зазначається, отримують детальні інструкції зі спілкування з туристами та мають усвідомлено використовувати північнокорейську лексику, уникаючи при цьому іноземних запозичень.

Замість "гамбургера" гідам тепер треба говорити dajin-gogi gyeopppang, тобто "подвійний хліб із фаршем", морозиво перетворилося на eseukimo, а караоке — на "машину для екранного супроводу".

Зазначається, що до роботи з іноземними туристами допустять тільки тих, хто склав спеціальний іспит після закінчення курсів.

Нагадаємо, Північна Корея відкрила свій перший курорт Вонсан-Калма на березі Японського моря для іноземних туристів, які зможуть купатися в морі, займатися спортом, відпочивати і харчуватися в місцевих ресторанах і кафетеріях. Вождь КНДР Кім Чен Ин особисто відвідав об'єкт і перерізав стрічку на урочистій церемонії відкриття.

Також Фокус писав, що в КНДР зняли рекламу для туристів за участю росіян. Люди пишуть у коментарях, що не бачили нічого смішнішого.

Водночас перші відвідувачі курорту повідомляють про постійне стеження, ймовірне прослуховування телефонів і суворий контроль під час відпочинку.