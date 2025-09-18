Кім Чен Ин змусив Путіна дати йому ядерні реактори для підводних човнів за допомогу у війні проти України

Постачання цінної технології відбулося після кількох місяців підтримки Північною Кореєю вторгнення в Україну. А ядерні реактори допоможуть Пхеньяну зробити технологічний стрибок у розробці нового покоління систем озброєння, здатних становити загрозу його ворогам на Заході.

Тоді як нинішній арсенал ракет Північної Кореї здатний вражати цілі, розташовані на відстані тисяч миль, ядерні підводні човни дадуть змогу Пхеньяну відправляти зброю по всьому світу, приховувати її від супутників і порушити баланс сил у Тихоокеанському регіоні, пише Telegraph.

Кім змусив Путіна дати йому ядерні реактори для субмарин Фото: KCNA

Це робить субмарини невразливими для першого удару по ядерних силах і дасть змогу Північній Кореї зберегти здатність завдати удару у відповідь у разі ядерної війни.

Посилаючись на численні джерела в уряді Південної Кореї, корейська газета JoongAng Daily повідомила, що дане обладнання не було вироблено Росією для Північної Кореї, а було взято зі списаних російських підводних човнів.

За даними журналістів, постачання відбулося на початку цього року, що збіглося з публікацією державними ЗМІ Північної Кореї фотографій Кіма, який відвідує верф у березні, щоб оцінити хід робіт зі створення першого атомного підводного човна КНДР.

Кім Чен Ин у березні відвідав верф з будівництва військових кораблів у невідомому місці в Північній Кореї. Місцеві ЗМІ повідомляли, що під час візиту північнокорейський лідер "дізнався про будівництво атомного підводного човна зі стратегічними керованими ракетами" і що це є частиною "важливих цілей... перетворення країни на передову морську державу".

Аналітики, ґрунтуючись на зображеннях, підрахували, що судно може важити близько 7000 тонн і бути здатним запускати 10 ракет із вертикально встановлених пускових установок.

Відомо також, що Північна Корея активно розробляє нові далекобійні ракети, здатні нести ядерну зброю, які під час запуску з підводного човна потенційно здатні вражати цілі в будь-якій точці світу.

"З минулого року Північна Корея наполегливо запитує у Росії технології атомних підводних човнів і сучасні винищувачі. Росія спочатку не хотіла цього робити, але, схоже, погодилася надати їх цього року", — повідомляє джерело в уряді.

Фото: KCNA

Судячи з усього, реактори є платою за постачання Північною Кореєю боєприпасів, військової техніки та особового складу на передовій для боїв на боці російських військ в Україні.

З жовтня 2024 року в бойових діях проти України взяли участь щонайменше 12 000 північнокорейських військовослужбовців, хоча офіційні особи в Києві в липні заявили, що, за даними розвідки, Пхеньян планує відправити додатково 30 000 військовослужбовців.

За оцінками, зокрема Міністерства оборони Великої Британії, під час бойових дій загинуло близько 600 північнокорейців і понад 4000 дістали поранення.

Аналітики вважають, що якщо Москва передала ядерні технології Північній Кореї, це стало б порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Доступ до реакторів також дасть змогу північнокорейським вченим провести зворотне розроблення технології та швидко розробити власний варіант.

Нагадаємо, нещодавно Кім Чен Ин став гостем китайського лідера Сі Цзіньпіна на військовому параді в Пекіні на відзначення закінчення Другої світової війни. Щоб не відставати і прагнучи зміцнити свої давні стосунки з Пхеньяном, китайський президент, як повідомляється, погодився поставити до Північної Кореї 19 000 тонн цукру, який роздадуть лояльним членам режиму 10 жовтня, коли в КНДР відзначають 80-ту річницю заснування Трудової партії.

Раніше Фокус писав, що в Пекін Кім Чен Ин вирушив на своєму знаменитому бронепоїзді, а не на літаку.

