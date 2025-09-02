Не доверяет даже союзнику: Ким Чен Ын приехал в Китай на бронепоезде

Ким Чен Ын прибыл в Китай впервые за шесть лет и сделал это не на самолете. Северокорейский диктатор воспользовался своим знаменитым бронепоездом, которым пользовались его отец и дед.

Ким присоединится к Владимиру Путину и Си Цзиньпину на большом военном параде в Пекине 3 сентября на фоне укрепления альянса трех стран в прямом вызове Западу, пишет Daily Mail.

Парад пройдет в среду в Пекине в ознаменование 80-летия окончания Второй мировой войны. В мероприятии примут участие лидеры 26 стран, в том числе Ким и Путин, которые будут стоять рядом с Си и наблюдать за событием.

Гости саммита ШОС в Китае Фото: Narendra Modi / Facebook

Это будет первый раз, когда Ким примет участие в крупном международном мероприятии с момента своего прихода к власти 14 лет назад.

Официальные лица не подтвердили, проведут ли лидеры трех стран частную встречу в ходе визита.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что в понедельник, 1 сентября, Ким покинул Пхеньян вместе с высокопоставленными лицами, включая министра иностранных дел Чхве Сон Хи.

По данным KCNA со ссылкой на представителя МИД Ким Чон Ира, он путешествует на своём специальном поезде. С момента вступления на пост лидера Ким предпочитал путешествовать в такие страны, как Россия и Вьетнам, на поезде, который, как говорят, способен вместить всю его многочисленную свиту и даже его лимузин.

Ким Чен Ын повсюду путешествует на своем бронепоезде Фото: KCNA

Разведывательное управление Южной Кореи сообщило законодателям, что медленно движущийся бронепоезд пересек границу с Китаем утром 2 сентября и, как ожидается, прибудет в Пекин сегодня днем.

Южнокорейский депутат Ли Сон Гвон заявил, что "Ким, скорее всего, получит особый протокол и меры безопасности, аналогичные тем, которые предоставлены Путину".

Ли добавил, что ожидается, что Ким проведет переговоры с лидерами Китая и России, а также присоединится к другим мировым лидерам на приеме и культурном шоу.

Эта поездка Кима в Китай станет первой с 2019 года и его пятым визитом с тех пор, как он принял бразды правления от отца в 2011 году.

При этом помощник Кремля Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Ким Чен Ына "рассматривается".

Наблюдатели внимательно следят за тем, встретится ли Ким с Си Цзиньпином лично или даже проведет трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Путиным. Они уже проводили переговоры один на один, но никогда не проводили трехстороннюю встречу.

Нарендра Моди покатался на лимузине Путина Фото: Narendra Modi / Facebook

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с Путиным, прокатился на его бронированном лимузине Aurus и заявил, что "глобальное управление оказалось на новом перепутье".

Поезд Ким Чен Ына – что известно

Поезд Ким Чен Ына состоит из 21 вагона, окрашенных в тускло-зеленый цвет, с тонированными окнами, чтобы скрыть личности пассажиров. Он бронированный, поэтому движется крайне медленно, около 60 км/ч.

Бронепоезд Кима во время наводнения Фото: KCNA

Согласно докладу за 2009 год, во времена Ким Чен Ира в составе передового поезда находились 100 сотрудников службы безопасности, которые проверяли станции на наличие бомб и других угроз, а также безопасность путей. Кроме того, для обеспечения большей безопасности в небе кружили военные вертолеты и самолеты.

По данным доклада, по всей Северной Корее построено двадцать железнодорожных станций исключительно для личного пользования лидера.

Ходили слухи, что Ким Чен Ир боялся летать и предпочитал путешествовать на своем поезде, который был оснащен современными коммуникационными технологиями и многочисленным персоналом, который выполнял все его прихоти.

Ким Чен Ир, по слухам, умер в бронепоезде

"Можно было заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской и французской кухни", — писал Константин Пуликовский, российский чиновник, сопровождавший Ким Чен Ира во время поездки по России в 2011 году.

Для Кима в поезд доставляли свежих лобстеров, а также ящики с бордо и бургундскими винами прямо из Парижа.

Когда ему становилось скучно, его развлекал целый хор, который исполнял песни на русском и корейском. Умер Ким Чен Ир, по одной из версий, в этом же бронепоезде.

Ким Чен Ын не летает на самолетах

Напомним, на саммите ШОС, где Путин и Нарендра Моди встретились, российский президент выступил с речью, обвинив НАТО в том, что началась война в Украине.

