Собирают БПЛА "Герань": на военных заводах в РФ работают до 20 000 жителей КНДР, — Гнатов

Жители КНДР помогают оккупантам производить ударные дроны "Герань". Россия уже привлекла около 20 тысяч работников на военные заводы.

Россия привлекла около 20 тысяч работников из Северной Кореи для производства военных товаров. Такие данные привел в интервью "Укринформу" начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Корейцев задействовали в производстве ударных беспилотников "Герань" в городе Елабуга республики Татарстан. Указанные данные, по его словам, требуют уточнения.

Кроме этого, Москва удерживает в Курской области определенный контингент северокорейских солдат, включая инженерные подразделения для разминирования. С ними проводят военную подготовку.

"На переднем крае мы их не наблюдаем, вовлечение непосредственно в боевые действия тоже не наблюдаем. Но контингенты есть", — рассказал Гнатов.

В июне текущего года разведка Южной Кореи прогнозировала очередную отправку солдат из КНДР в Россию для участия в боевых действиях. Украинская военная разведка сообщала, что речь идет о 25 000–30 000 военных.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области в конце апреля.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре рассказывал о "значительных успехах" своих армейских подразделений, которые участвовали в войне с Украиной.

С октября прошлого года Северная Корея отправила в Россию до 13 000 военных для участия в войне с Украиной. По состоянию на начало сентября 2025 года КНДР потеряла около 2000 солдат.