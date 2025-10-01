Блэкаут в Москве: ВСУ могут выключить свет в столице РФ, — Генштаб

Украина найдет возможности и оружие для отключения света в столице России, если в Кремле будут грозить блэкаутом в Киеве.

Любое действие России, направленное на вред Украине, вызовет симметричный ответ. Об этом сказал в интервью "Укринформу" начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября заявил, что если россияне угрожают блэкаутом в Киеве, то аналогичный сценарий может быть и в Москве.

"Совершенно правильно сказал президент. Мы найдем и возможности, найдем и оружие и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества. Любое действие [России] будет точно иметь противодействие", — добавил военный чиновник.

Гнатова также спросили о состоянии и запасах дальнобойного вооружения у ВСУ. На это он ответил, что "все хорошо с любым оружием, но есть проблемные вопросы по количеству и качеству".

Боевых самолетов у ВС РФ на данный момент больше, чем у ВСУ. Однако это не значит, что за счет этого оккупанты получат явное преимущество на фронте и шансы побеждать.

"Точно такая же история по поводу остальных образцов. У них больше ракет, например, но мы по-другому применяем их", — подытожил военачальник.

Напомним, Гнатов также рассказывал о привлечении около 20 тысяч северокорейских работников для производства военных товаров в России. Корейцев задействуют в производстве БПЛА "Герань".

Фокус уже писал об ударах ВС РФ по критической инфраструктуре Сумской области 30 сентября. В результате без электроэнергии остались жители Конотопа и Шостки.