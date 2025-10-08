"Маркетингова цифра": дальність ракети "Нептун-Д" може бути більшою за 1000 км, — експерт

Українська крилата ракета "Нептун" є найдосконалішою з технологічної точки зору серед вітчизняних розробок. А її дальність може бути вищою, ніж зазначено в заявлених характеристиках.

Related video

Офіційні характеристики української ракети "Нептун" можуть не відповідати її реальним можливостям. Про це заявив військовий експерт і засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі радіо "NV".

Павло Нарожний про можливості ракет "Нептун" (дивитися з 15:00)

За його словами, Сили оборони наразі володіють двома версіями ракети, і у випадку з "Дальнім Нептуном", яка має дальність 1000 км, її характеристики можуть бути іншими.

"У нас уже є дві версії. Одна до 1000 кілометрів, вона характерної форми ребристої. Ці баки, тут нічого нового немає. Додаткові баки вішали на літаки ще за часів Другої світової і зараз вішають. Це для збільшення радіусу дії. І коли називають 1000 кілометрів — це маркетингова цифра. Вона в реальності може бути зовсім іншою. Як в один бік, так і в інший. Тому сподіваємося на нові сюрпризи", — сказав Нарожний.

Експерт додав, що російська сторона, як правило, не демонструє результати можливих ударів українськими ракетами, оскільки це не відповідає її пропагандистській лінії. Наприклад, коли йдеться про західні зразки озброєння, такі як ATACMS, росіяни показують уламки, маркування та написи.

"А коли йдеться про українську зброю — вони нічого не показують. Жодного разу не було підтверджень, навіть воронки від них не публікували. Усе, що є — це супутникові знімки. Показувати вони будуть дуже мало з пропагандистської точки зору", — зазначив Нарожний.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися перші фотографії модифікованої версії ракети "Нептун", які привернули увагу аналітиків видання Defense Express. За їхніми даними, цей варіант раніше не згадувався у відкритих джерелах. Фахівці припустили, що помітне потовщення в середній частині корпусу може бути пов'язане зі встановленням додаткових паливних баків.

Свою думку про нову модифікацію висловив також Андрій Риженко, капітан 1-го рангу запасу і колишній заступник начальника штабу ВМС України. Він зазначив, що зміни конструкції викликають "низку запитань з погляду аеродинаміки", додавши водночас, що не бачить нагальної потреби в подальшій модифікації ракети.