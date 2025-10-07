"Пузатий Нептун" засвітився на виставці: ексзаступник голови штабу ВМСУ вказав на можливі недоліки ракети

Нова версія вітчизняної крилатої ракети "Нептун", яку називають "пузатим Нептуном", викликає низку запитань через свою конструкцію.

На думку капітана 1-го рангу в запасі, колишнього заступника начальника штабу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, конструкція з потовщеннями на корпусі може вплинути на стабільність і аеродинаміку боєприпасу, про що розповів у коментарі УНІАН.

Опубліковане фото ракети він назвав "трохи комічним".

"Я жодного разу не бачив ракету крилату з такими напливами в носовій частині. Іноді бувають такі напливи в кормовій частині. Це схоже на прямоточний двигун. Такі, наприклад, напливи на ракетах "Москіт" або "Онікс". Але тут, що вони роблять у носовій частині, це дуже цікаво", — пояснив він.

Модифікована ракета "Нептун" Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

І саме цей наплив викликає в нього деяке нерозуміння.

"При невеликих відхиленнях починаються додаткові впливи повітря, які фактично будуть рухати ракету. Тобто вона буде дуже нестабільна. Ці напливи дуже дивні. Я навіть не знаю, для чого вони зроблені. Можливо, РЕБ якийсь там. Але, з точки зору аеродинаміки, я не знаю, як ця ракета поводитиметься в повітрі. Думаю, дуже-дуже нестабільно", — вважає він.

Він також зізнався, що не розуміє, навіщо модифікувати "Нептун" ще більше, оскільки якихось особливих конструктивних змін ракета не потребує, за винятком, хіба що, збільшення дальності.

"Для того, щоб вона стріляла по цілях на узбережжі, можливо, додати або повністю замінити головку самонаведення, яка використовується для стрільби по кораблях, на авіоніку, на базі GPS. Для того, щоб наводитися на точку земної кулі. А призначення цих мені важко сказати", — додав військовий.

Нагадаємо, вдосконалений "Нептун" був представлений під час демонстрації можливостей українського ОПК для представників країн-членів НАТО. Через потовщення в корпусі ракету вже називають "пузатим Нептуном".

Раніше повідомлялося, в Україні офіційно представили модифікацію сімейства "Нептун" на базі ракети РК-360Л. Це система "Нептун-Д".