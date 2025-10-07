"Пузатый Нептун" засветился на выставке: экс-замглавы штаба ВМСУ указал на возможные недочеты ракеты

Новая версия отечественной крылатой ракеты "Нептун", которую называют "пузатым Нептуном", вызывает ряд вопросов из-за своей конструкции.

Related video

По мнению капитана 1-го ранга в запасе, бывшего заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, конструкция с утолщениями на корпусе может повлиять на стабильность и аэродинамику боеприпаса, о чем рассказал в комментарии УНИАН.

Опубликованное фото ракеты он назвал "немного комичным".

"Я ни разу не видел ракету крылатую с такими наплывами в носовой части. Иногда бывают такие наплывы в кормовой части. Это похоже на прямоточный двигатель. Такие, например, наплывы на ракетах "Москит" или "Оникс". Но здесь, что они делают в носовой части, это очень интересно", – объяснил он.

Модифицированная ракета "Нептун" Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

И именно этот наплыв вызывает у него некоторое замешательство.

"При небольших отклонениях начинаются дополнительные воздействия воздуха, которые фактически будут двигать ракету. То есть она будет очень нестабильна. Эти наплывы очень странные. Я даже не знаю, для чего они сделаны. Возможно, РЭБ какой-то там. Но, с точки зрения аэродинамики, я не знаю, как эта ракета будет себя вести в воздухе. Думаю, очень-очень нестабильно", – считает он.

Он также признался, что не понимает, зачем модифицировать "Нептун" еще больше, поскольку в каких-то особых конструктивных изменениях ракета не нуждается, за исключением, разве что, увеличения дальности.

"Для того, чтобы она стреляла по целям на побережье, возможно, добавить или полностью заменить головку самонаведения, которая используется для стрельбы по кораблям, на авионику, на базе GPS. Для того, чтобы наводиться на точку земного шара. А назначение этих мне трудно сказать", – добавил военный.

Напомним, усовершенствованный "Нептун" был представлен во время демонстрации возможностей украинского ОПК для представителей стран‑членов НАТО. Из-за утолщения в корпусе ракету уже называют "пузатым Нептуном".

Ранее сообщалось, в Украине официально представили модификацию семейства "Нептун" на базе ракеты РК-360Л. Это система "Нептун-Д".