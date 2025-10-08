"Маркетинговая цифра": дальность ракеты "Нептун-Д" может быть больше 1000 км, — эксперт

Украинская крылатая ракета "Нептун" является самой совершенной с технологической точки зрения среди отечественных разработок. А ее дальность может быть выше, чем указано в заявленных характеристиках.

Официальные характеристики украинской ракеты "Нептун" могут не соответствовать ее реальным возможностям. Об этом заявил военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивна пошта" Павел Нарожный в эфире радио "NV".

Павел Нарожный о возможностях ракет "Нептун" (смотреть с 15:00)

По его словам, Силы обороны на данный момент обладают двумя версиями ракеты, и в случае с "Дальним Нептуном", которая имеет дальность 1000 км, ее характеристики могут быть другими.

"У нас уже есть две версии. Одна до 1000 километров, она характерной формы ребристой. Эти баки, здесь ничего нового нет. Дополнительные баки вешали на самолеты еще во времена Второй мировой и сейчас вешают. Это для увеличения радиуса действия. И когда называют 1000 километров — это маркетинговая цифра. Она в реальности может быть совсем другой. Как в одну сторону, так и в другую. Поэтому надеемся на новые сюрпризы", — сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что российская сторона, как правило, не демонстрирует результаты возможных ударов украинскими ракетами, поскольку это не соответствует ее пропагандистской линии. Например, когда речь идет о западных образцах вооружения, таких как ATACMS, россияне показывают обломки, маркировку и надписи.

"А когда речь идет об украинском оружии — они ничего не показывают. Ни разу не было подтверждений, даже воронки от них не публиковали. Все, что есть – это спутниковые снимки. Показывать они будут очень мало с пропагандистской точки зрения", — отметил Нарожный.

Напомним, ранее в сети появились первые фотографии модифицированной версии ракеты "Нептун", которые привлекли внимание аналитиков издания Defense Express. По их данным, этот вариант ранее не упоминался в открытых источниках. Специалисты предположили, что заметное утолщение в средней части корпуса может быть связано с установкой дополнительных топливных баков.

Свое мнение о новой модификации высказал также Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса и бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины. Он отметил, что изменения конструкции вызывают "ряд вопросов с точки зрения аэродинамики", добавив при этом, что не видит острой необходимости в дальнейшей модификации ракеты.