На Западе насчитали не три, а четыре версии крылатой ракеты "Нептун": что говорят эксперты

После появления новой модификации украинской крылатой ракеты "Нептун", неофициально прозванной "Пузатым Нептуном" из-за установки конформных топливных баков, в экспертной среде возникла дискуссия о количестве существующих версий ракеты. Некоторые эксперты заговорили о четырех модификациях “Нептуна”.

Британский аналитик и специалист по военно-морским системам HI Sutton предположил, что на данный момент существует четыре версии ракеты "Нептун":

Р-360 — базовая модификация, известная с 2021 года;

"Нептун-МД" — удлиненная версия, впервые зафиксированная, по его данным, в июне 2024 года;

"Длинный Нептун" (Long Neptune) — представлен в августе 2025 года;

"Пузатый Нептун" — новая модификация, замеченная осенью 2025 года.

Модифицации ракет "Нептун" по мнению аналитика HI Sutton

По версии Sutton, "Нептун-МД" (Medium Distance) должен занимать промежуточное место между базовой и "длинной" версиями ракеты. Однако аналитики Defense Express не согласны с такими выводами. В частности было отмечено, что изделие, которое ошибочно классифицируется как ракета "Нептун-МД", на самом деле прототип ракеты Р-360: он появился на заводе еще в 2019–2020 годах и демонстрировался на выставках.

Также специалисты уточнили, что индекс РК-360Л (или точнее Р-360Л) принадлежит версии "Нептун-Д" по официальной классификации, а не так называемому "Пузатому Нептуну". Дело в том, что первая отличается фюзеляжем переменного диаметра и отсутствием внешних топливных баков. Видео с выставки вооружений в Киеве подтверждает, что именно такой вариант и был представлен как "Длинный Нептун".

По оценке Defense Express, в "длинной" версии ракеты были изменены пропорции центральной части фюзеляжа, которая стала шире — около 0,5 метра против 0,38 метра у базового варианта. При этом двигатель и хвостовой отсек остались без изменений.

С учетом приведенного анализа, с большой долей вероятности можно сказать, что семейство украинских крылатых ракет "Нептун" имеет три модификации:

Р-360 — базовая версия, дальность до 280 км;

Р-360M — промежуточная модификация с конформными баками;

Р-360Л — "Длинный Нептун" с увеличенной дальностью до 1000 км.

Ракета Нептун - три варианта по уточненной классификации

Кроме того фотография новых модификаций "Нептуна" сделаны с разных ракурсов, что пока не позволяет провести точное сравнение конструктивных различий. Однако, по мнению экспертов, возможность сопоставить три версии в единой проекции — вопрос времени, учитывая активность публичных демонстраций украинских разработок.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный считает, что украинская крылатая ракета "Нептун" является самой совершенной с технологической точки зрения среди отечественных разработок. Но ее реальная дальность может быть выше, чем 1000 км, что указано в заявленных характеристиках.