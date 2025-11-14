Ночью Украина ударила по РФ "Длинным Нептуном" на 1000 км: Зеленский показал кадры пуска (видео)

Украина использовала крылатую ракету "Длинный Нептун" для ударов по военным объектам Российской Федерации. Ракета летит на расстояние до 1 000 км и имеет боевую часть весом 260 кг. Между тем в ночь на 14 ноября взорвался нефтяной терминал в Новороссийске и установка противовоздушной обороны в Краснодарском крае.

Ракеты "Нептун" стали ответом украинцев на российский террор, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. Глава государства уточнил, что удары по военным объектам РФ происходят ежемесячно, являются эффективными и становятся все более точными. Президент также опубликовал видео пуска "длинного Нептуна": на записи можно рассмотреть детали пусковой установки, которая стоит на поле в неустановленной местности.

Сообщение Зеленского появилось утром 14 ноября, после массированного ракетно-дронового удара ВС РФ, в котором россияне применили "Искандеры", "Кинжалы", "Калибры" и "Цирконы". Президент сообщил о сбитии 14 ракет, из них двух аэробаллистических и шести баллистических с использованием ЗРК Patriot и "некоторых других систем". Между тем ночью Украина применила собственные дальнобойные средства поражения для нанесения ущерба стране-агрессору, говорится в заметке.

Відео дня

"Этой ночью наши воины успешно применили "Длинные Нептуны" по определенным целям на российской территории, и это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты", — написал Зеленский.

Глава государства не уточнил, по каким именно целям ударили ракеты "Нептун" в ночь на 14 ноября.

Ракета Нептун — что известно об ударах 14 ноября

Тем временем Фокус писал о ночной атаке на российские стратегические объекты, которая состоялась с 13 на 14 ноября. В сети появились кадры взрывов из морского порта Новороссийска: речь шла, как объяснили OSINTеры, о попадании по нефтяному терминалу "Шесхарис". "Шесхарис" — точка, в которой заканчивается трубопровод "Транснефти", через который российская нефть идет на экспорт.

Кроме того, под ударом оказалась воинская часть, в которой могли взорвать установку ПВО. OSINT-аналитики проекта "Киберборошно" написали, что речь идет о попадании по ЗРК С-300/400, расположенному в в/ч 1537 — месту дислокации зенитно-ракетного кубанского краснознаменного полка. Координаты попадания — 44.6639673,37.7818429.

Утром 14 ноября российские власти подтвердили поражение целей в Новороссийске. В местном оперативном штабе сообщили о падении обломков и о повреждении корабля в порту.

Расстояние от украинской территории до возможных точек удара "Длинных Нептунов" — около 600 км (по прямой).

Ракета Нептун — какое расстояние до Новороссийска должно было преодолеть средство поражения 14 ноября Фото: DeepState

Что такое ракета "Длинный Нептун"

"Нептун" — крылатая ракета украинского производства, которая сначала использовалась как противокорабельная ракета, а во время войны ее переделали для ударов по наземным целям."Длинный Нептун" — одна из модификаций, которая летит на 1000 км, имеет боевую часть весом 260 кг, физические размеры — длину 6 м, диаметр 50 см.

Отметим, в сентябре военные эксперты объяснили, почему Украине нужны и ракеты "Нептун", и ракеты "Фламинго". Отмечается, что преимущество "Фламинго" — дальнобойность и дальность, а "Нептуна" — способность уничтожать хорошо укрепленные бункеры.

Напоминаем, в октябре крылатую ракету "Длинный Нептун" впервые показали публично: аналитики рассказали, чем она отличается от предыдущих модификаций.