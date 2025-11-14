Удары "Фламинго" по РФ: сколько ракет прорывают российские средства ПВО, — аналитик (видео)

Во время массированного ракетного-дронового удара по Российской Федерации появились кадры возможного попадания ракет "Фламинго" в Орле, отметил аналитик. При этом росСМИ опубликовали, как комплексы противовоздушной обороны сбивали украинские средства поражения. Попадание в Орле и кадра пуска, которые показал украинский Генштаб, могут рассказать об эффективности ракеты, созданной во время войны.

Генштаб ВСУ рассказал о десятке поражений, которые произошли в ночь на 13 сентября, но только в одном случае можно говорить о "Фламинго", сказал главный редактор Defense Express и военный аналитик Олег Катков в эфире медиа NV. Есть кадры попадания минимум одной ракеты, а видео Генштаба показывает минимум четыре пуска. По оценкам Каткова, можно говорить о том, что 25% ракет "Фламинго" проходят средства ПВО РФ и попадают в нужное место. По его мнению, такой результат вполне допустим с учетом, что оружие разрабатывалось в авральном порядке во время войны.

Ракета Фламинго — комментарий Каткова см. с 3:06

Катков ответил на вопрос журналиста относительно особенностей удара ВСУ по РФ 13 ноября и относительно возможности использования ракет "Фламинго". Аналитик напомнил, что вместе с этим средством поражения летели дрон "Барс" и "Лютый". Кроме того, есть подтверждение, что по аэродрому "Кировское" в Крыму ударили дроны FP-2: указанный БпЛА летит на 2 тыс. км, а в РФ, ко всему, вдруг загорелся нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске. В то же время есть видео с попаданиями в Орле и четырьмя пусками от Генштаба — это как бы и говорит о "Фламинго", но все же хотелось бы увидеть результаты поражения, отметил он.

С другой стороны, ориентировочная эффективность на уровне 25% говорит об успехе ракет "Фламинго", поскольку она действительно может пройти средства ПВО и РЭБ, а не сбивается на все 100%. Еще один вопрос — стоимость "Фламинго" [от $500 тыс. до $1 млн — ред.]. Гость студии уточнил, что на ракету ставят б/у двигатели, которые "просто восстанавливаются".

"Я лично буду считать это изделие военного времени абсолютно успешным, потому что эта ракета — не Tomahawk, не Storm Shadow: это изделие военного времени со всеми условностями, из того, что есть под рукой, из чего можно ее собрать, из тех компонентов, которые возможно достать, с той системой навигации, которую возможно туда установить", — добавил Катков.

Ракета Фламинго — что известно о пусках

Отметим, днем 13 ноября Генштаб ВСУ опубликовал видео с моментами пуска четырех ракет. При этом командование доложило, что во время ночной атаки на военные объекты РФ использовали ракеты "Фламинго", а также другие средства поражения. Под ударом оказался аэродром "Кировское" под Евпаторией и нефтяной терминал в Феодосии, нефтебаза и пункты управления ВС РФ под Бердянском и "другие цели".

Между тем утром стало известно о возможных прилетах в Орле Российской Федерации, на расстоянии 200 км от украинской границы. Россияне опубликовали кадры яркой вспышки на горизонте и следы работы средств ПВО прямо над городом.

В октябре немецкое медиа Welt сообщило об использовании трех ракет "Фламинго", которые ударили по базе ФСБ РФ в оккупированном Крыму. Этот случай подтвердила информация о воронке размером в 15 м: попало две ракеты, одна — упала на расстоянии 100 м [возможная эффективность ракет 60% — ред.]

Напоминаем, днем 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об использовании ракеты "Длинный Нептун" для удара по военным объектам РФ в Новороссийске.