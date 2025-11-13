Украина применила "Фламинго" во время ночной атаки на РФ: Генштаб показал четыре пуска (видео)

Вооруженные силы Украины применили ракеты "Фламинго" для атаки на российские военные объекты, доложило командование. Вместе с "Фламинго" летели средства поражения "Лютый" и "Барс".

В ночь с 12 на 13 ноября Силы обороны ударили по десятку российских целей — нефтебазам, местам дислокации личного состава, радиолокационным станциям и т.д., говорится в сообщении Генштаба на странице Facebook. Командование опубликовало момент четырех пусков ракет, вероятно, "Фламинго".

Командование распространило в сети 30-секундное видео с, возможно, первыми официальными пусками крылатых ракет "Фламинго". Видим, как ракеты стартуют с дальней пусковой установки, далее появляется столб огня, и они стремительно летят вперед и вверх.

"Нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины", — написал Генштаб ВСУ.

Украинские военные перечислили объекты ВС РФ, которые попали под воздушных удар в ночь на 13 ноября. При этом не детализируется, по каким объектам ударили именно ракеты "Фламинго".

В оккупированном Крыму — три цели: предприятие хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянка вертолетов и склады БпЛА на аэродроме "Кировское", РЛС рядом с Евпаторией. На оккупированной части Запорожской области — нефтебаза рядом с Бердянском, пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии ВС РФ. На территории РФ — другие цели (детали не уточняются).

Ракеты Фламинго — детали

