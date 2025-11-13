Российский Орел атаковали ракеты "Фламинго": небо над городом пылает от обломков, — соцсети (видео)

В ночь на 13 ноября российский город Орел атаковали ракетами украинского производства "Фламинго", которые российская ПВО сбивала прямо посреди жилых кварталов.

Из-за этого обломки крылатой ракеты падали непосредственно во двор местных жителей, что видно на видео, обнародованном в телеграм-канале "Exilenova+".

"Орел. Те самые обломки", — говорится в подписи к видео, на котором видно как в небе над жилым кварталом летают горящие части сбитой цели. Эти обломки падают во двор рядом с жилыми многоэтажками и припаркованными автомобилями.

Как утверждает телеграм-канал "Supernova+" обломки сбитой цели — это "обломки фламингича" (от названия украинской крылатой ракеты большой дальности "Фламинго").

Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил, что в регионе объявлена именно ракетная опасность.

Відео дня

"В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовке. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или соответствующее укрытие", — написал Кличков.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала ракетную атаку по Орлу.

Напомним, в ночь на 12 ноября дроны атаковали химическое предприятие в Ставропольском крае РФ.

Фокус также писал о том, как 4 ноября беспилотники ударили по нефтехимическому заводу в Башкортостане.