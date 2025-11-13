Україна застосувала "Фламінго" під час нічної атаки на РФ: Генштаб показав чотири пуски (відео)

Збройні сили України застосували ракети "Фламінго" для атаки на російські військові об'єкти, доповіло командування. Разом з "Фламінго" летіли засоби ураження "Лютий" та "Барс".

В ніч на 12 на 13 листопада Сили оборони вдарили по десятку російських цілях — нафтобазах, місцях дислокації особового складу, радіолокаційних станцій тощо, ідеться у повідомленні Генштабу на сторінці Facebook. Командування опублікувало момент чотирьох пусків ракет, ймовірно, "Фламінго".

Командування поширило у мережі 30-секундне відео з, можливо, першими офіційними пусками крилатих ракет "Фламінго". Бачимо, як ракети стартують з далекої пускової установки, далі з'являється стовб вогню, і вони стрімко летять вперед та вгору.

"Завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території рф та тимчасово окупованих територіях України", — написав Генштаб ЗСУ.

Українські військові перелічили об'єкти ЗС РФ, які потрапили під повітряних удар в ніч на 13 листопада. При цьому не деталізується, по яких об'єктах вдарили саме ракети "Фламінго".

В окупованому Криму — три цілі: підприємство зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал" (Феодосія), стоянка вертольотів та склади БпЛА на аеродромі "Кіровське", РЛС поруч з Євпаторією. На окупованій частині Запорізької області — нафтобаза поруч з Бердянськом, пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії ЗС РФ. На території РФ — інші цілі (деталі не уточнюються).

Ракети Фламінго - карта ударів засобів ураження ЗСУ 12-13 листопада Фото: Google Maps

Ракети Фламінго — деталі

Зазначимо, про можливе використання крилатих ракет "Фламінго" для ударів по території РФ росЗМІ писали в середині жовтня 2025 року — через півтора місяця після перших повідомлень про появу цих засобів ураження. Згодом аналітики пояснили, що уламки, які показували росіяни, не справжні, оскільки не відповідає стандартному заводському маркуванню.

Тим часом 10 листопада у соцмережах з'явилось фото вирви на пляжі в Туапсе у Краснодарському краї РФ за 700 км від України. За глибиною та конфігурацією вирви OSINTери написали, що це може бути слід від влучання "Фламінго", але, ймовірно, "Нептуна".

Водночас у жовтні справді відбулось три пуски "Фламінго" по базі ФСБ в Криму, розповіло німецьке медіа з посиланням на власні джерела. Пояснили, що дві ракети влучили, а на місці удару — вирва в 15 м.

Нагадуємо, в ніч на 13 листопада лунали вибухи в Орлі Російської Федерації: росіяни заявили, що це прилетіли ракети "Фламінго", які дістали до цілі на відстані 200 км від України.