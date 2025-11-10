"Фламінго" в Туапсе: як виглядає вирва від ракети ЗСУ і чи є схожість з "Кинджалом" РФ (фото)

Стратегічний об'єкт Російської Федерації, порт Туапсе в Краснодарському краї, міг потрапити під удар української крилатої ракети "Фламінго", повідомив OSINTер. На фото з місця подій помітили вирву дуже схожу за яму після прильотів російської аеробалістичної ракети "Кинджал", яку запускає МіГ-31.

В ніч на 10 листопада по пляжу у російському порту в Туапсе вдарила ракета "Фламінго", ідеться у дописі OSINT-аналітика в Telegram-каналі "Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩". На відео, яке опублікували в мережі, показали яскравий спалах під час атаки морських дронів. Аналітик провів геолокацію спалаху і пояснив, що ідеться по причал 167 у західній частині стратегічного об'єкта РФ. Тим часом "Фламінго" майже долетіла до території із сотнею нафтових резервуарів.

Допис про можливий приліт "Фламінго" з'явився вдень 10 листопада, через пів доби після нальоту. На фото — вирва не вказаного діаметра та глибини на пляжі. OSINTер написав, що координати точки удару — 44.086115833384646, 39.08327240629363.

Відео дня

Ракети Фламінго - вирва після прильоту 10 листопада в Туапсе Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Спершу автор допису не вказав, про який саме засіб ураження ідеться. Після цього опублікував фото можливого удару ракети "Кинджал" ЗС РФ і написав, що "Кинджал" та "Фламінго" — "брат на віки".

Ракети Фламінго - вирва після можливого прильоту Кинджалу РФ Фото: Скриншот

Ракети Фламінго — що сталось в Туапсе

"Гарбуз" встановив координати прильоту у порту Туапсе, ідеться в одному з попередніх дописів. Якщо позначити координати спостерігача 44.10040125871804, 39.05830293365155, то заграва, яку помітили на відео, може мати координати, орієнтовно, 44.09747, 39.05331. Відстань між причалом 167 та вирвою від "Фламінго" — близько 2 км.

Ракети Фламінго - точки можливих ударів у Туапсе 10 листопада Фото: Google Maps

Водночас у каналі "Око Гора" зауважили, що український засіб ураження майже долетів до 100 резервуарів з пальним: орієнтовно, промахнулись на 1,1 км.

Ракети Фламінго - яка відстань до резервуарів з нафтою в Туапсе Фото: Око Гора/Telegram

Командування поки не підтверджувало застосування ракет "Фламінго" для ударів по цілях на території РФ. Тим часом зранку 10 листопада у мережі з'явилась серія фото та відео, на яких росіяни підтверджують атаку у Туапсе: горіло у порту та на залізниці.

Зазначимо, у листопаді президент України Володимир Зеленський двічі говорив про застосування ракет "Фламінго". У першому випадку ішлося про удар по тимчасово окупованому Криму. Зі слів глави держави, Сили оборони, окрім всього, використали ракету "Нептун". Аналітики раніше встановили, що Україна атакувала, найімовірніше, базу ФСБ РФ: тоді уразили, наприклад, катери біля причалу. Вказувалось, що летіло три "Фламінго", дві ракети влучили, а третя промахнулась. На місці удару помітили вирву розміром 15 м, ідеться у поясненні аналітиків.

Ще один випадок, про який згадав Зеленський, — застосування в парі з дроном-ракетою "Рута": інші деталі не відомі.

Тим часом у жовтні росіяни показали уламки начебто ракети "Фламінго", які виявили на території РФ. На фото — рештки електроніки та чорного корпусу. Експерти пояснили, що фото не підтверджують використання засобу ураження, оскільки у кадр потрапило нереалістичне маркування.

Нагадуємо, 3 листопада воєнний експерт пояснив, чому немає уламків ракети "Фламінго", та як на неї можуть впливати російські засоби ППО.