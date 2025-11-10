Масована атака БПЛА на РФ: під удар потрапила залізниця, в порту Туапсе спалахнула пожежа

В ніч на 10 листопада низка російських міст перебувала під атакою безпілотників. Вибухи лунали зокрема на залізниці в Ростовській області та в Новокуйбишевську Самарської області, а в порту Туапсе Краснодарського краю спалахнув вогонь.

Про те, що під час масованої атаки дронів на РФ сталася пожежа в порту Туапсе, повідомив вранці 10 листопада керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. В Міноборони РФ заявили, що вночі 10 листопада російська протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 71 безпілотник над тимчасово окупованим Кримом і в повітряному просторі десяти областей, зокрема один над територією Ростовської області та сім над акваторією Чорного моря та чотири — над Самарською областю.

Адміни місцевого пабліка "Мой Туапсе" після 23:00 заявили про атаку безекіпажних катерів на термінал і закликали місцевих утриматися від коментарів.

Відео дня

Крім того, Telegram-канал Exilenova+ поширив відео атаки БПЛА, як стверджується, в районі залізничного вокзалу в населеному пункті Лиховська Ростовської області. OSINT-канал Supernova+ також повідомляє про вибухи в російському Новокуйбишевську, втім невідомо, що саме є їх джерелом.

Місцева влада Краснодарського краю, Самарською та Ростовської області не коментувала нічну атаку дронів на РФ.

Нагадаємо, росіяни в соцмережах скаржилися на вибухи в Туапсе в ніч на 11 листопада. Повітряну тривогу було оголошено близько 23:00. В пабліках поширилися кадри пожежі. За інформацією OSINT-аналітиків, імовірно, морські дрони влучили поблизу причалу 167.

В ніч на 9 листопада вибухи пролунали в російському Воронежі. В соцмережах повідомляли, що під атакою була місцева ТЕЦ. В одному з районів після серії вибухів зникло електропостачання.