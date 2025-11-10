Массированная атака БПЛА на РФ: под удар попала железная дорога, в порту Туапсе вспыхнул пожар

В ночь на 10 ноября ряд российских городов находился под атакой беспилотников. Взрывы раздавались в частности на железной дороге в Ростовской области и в Новокуйбышевске Самарской области, а в порту Туапсе Краснодарского края вспыхнул огонь.

О том, что во время массированной атаки дронов на РФ произошел пожар в порту Туапсе, сообщил утром 10 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. В Минобороны РФ заявили, что ночью 10 ноября российская противовоздушная оборона якобы уничтожила и перехватила 71 беспилотник над временно оккупированным Крымом и в воздушном пространстве десяти областей, в том числе один над территорией Ростовской области и семь над акваторией Черного моря и четыре — над Самарской областью.

Админы местного паблика "Мой Туапсе" после 23:00 заявили об атаке безэкипажных катеров на терминал и призвали местных воздержаться от комментариев.

Кроме того, Telegram-канал Exilenova+ распространил видео атаки БПЛА, как утверждается, в районе железнодорожного вокзала в населенном пункте Лиховская Ростовской области. OSINT-канал Supernova+ также сообщает о взрывах в российском Новокуйбышевске, впрочем неизвестно, что именно является их источником.

Местные власти Краснодарского края, Самарской и Ростовской области не комментировали ночную атаку дронов на РФ.

Напомним, россияне в соцсетях жаловались на взрывы в Туапсе в ночь на 11 ноября. Воздушная тревога была объявлена около 23:00. В пабликах распространились кадры пожара. По информации OSINT-аналитиков, предположительно, морские дроны попали вблизи причала 167.

В ночь на 9 ноября взрывы прогремели в российском Воронеже. В соцсетях сообщали, что под атакой была местная ТЭЦ. В одном из районов после серии взрывов исчезло электроснабжение.