Спрощена ракета "Фламінго", яку збиває ППО: чому немає доказів ударів по РФ, — експерт (відео)

Засоби протиповітряної оборони можуть збивати ракети "Фламінго", оскільки це виріб воєнного часу, який насправді є взагалі-то дроном, пояснив експерт. При цьому Україна також збиває ракети РФ, які створювались тривалий час і без поспіху. Також не ясно, чи запускали "Фламінго", оскільки говорять про дев'ять пусків, але підтверджено лише один.

"Фламінго" — це спрощена крилата ракета, яка кодифікована як дрон з реактивним двигуном, сказав авіаексперт Валерій Романенко в ефірі медіа NV. На його думку, найближчим часом можна очікувати активізації застосування цього засобу ураження, а також появи дрона-ракети "Рута" та "Нептун". Водночас на сьогодні відомо про дев'ять випадків удару "Фламінго", але підтвердженим є лише один. Можливі причини такої ситуації — збиття ракета засобами ППО РФ або приліт у точках, в яких живуть росіяни з телефонами, зауважив експерт.

Ракети "Фламінго" - коментар Романенко див. з 3:56

Романенко пояснив, що потрібно реально оцінити можливості "Фламінго" — це насправді не так ракета, як реактивний дрон. Цілком допустимо, що його збиватимуть, як українці збивають, умовно, вісім-дев'ять з десяти ракет РФ. Впоратись з цією ситуацією допоможе масоване виготовлення та запуск засобів ураження по російських цілях, пояснив він.

"Це виріб воєнного часу, максимально спрощена крилата ракета, і загалом їх будуть збивати. А по інших об'єктах, — можливо, це були дійсно якісь важливі об'єкти якомога далі від міст, тому що росіяни не показували, а вони, як правило, знімають об'єкти результати ураження. Можливо, десь попало так, що рядові росіяни не мають туди доступу", — уточнив експерт.

Щоб удари "Фламінго" були дієвими, попри збиття 4 з 5 або 9 з 10, слід нарощувати виробництво, наголосив Романенко. Основними цілями, на якого думку, мають стати російські виробники далекобійної зброї.

"Потрібно нарощувати кількість та темпи випуску цих ракет, і бити по російських виробниках далекобійної зброї, щоб змінити ситуацію, коли в них нема чим стріляти, а в нас нарощуються темпи", — наголосив спікер.

Ракети "Фламінго" — деталі

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський двічі говорив про застосування ракет "Фламінго" для ударів по військових цілях РФ. Зі слів глави держави, перший такий випадок стався під час удару по окупованому Криму. Разом з "Фламінго" діяла ракета "Нептун". Згодом у мережі з'явились фото точки удару: аналітики погодились, що ідеться саме про цей засіб ураження, оскільки побачили вирву діаметром 15 м.

Ще один випадок застосування "Фламінго" — удар по неназваній цілі, при чому паралельно працював дрон-ракета "Рута". Зеленський не уточнив, де розташована ціль — на окупованій частині України чи у РФ.

Тим часом у російських пабліках опублікували фото з начебто уламками ракети "Фламінго". Втім, експерти не підтвердили автентичність уламків. Водночас у мережі з'явились кадр польоту засобу ураження, за обрисами схожого на "Фламінго". У пабліках запевняли, що ракета прямувала у бік Москви під час масованого нальоту 27 жовтня.

Нагадуємо, 13 жовтня експерт пояснив, чим ракета "Фламінго" відрізняється від "Нептуна" і чому її створили у п'ять разів швидше.