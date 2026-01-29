Программа "СвітлоДім": как программа от Кабмина поможет украинцам согреться

В Украине стартовала государственная программа "СвітлоДім", которая предусматривает помощь жителям многоквартирных домов в обеспечении автономного электропитания во время длительных отключений. На первом этапе это коснется Киева и Киевской области.

Речь идет о работе ключевых систем жизнеобеспечения — водоснабжения, связи, лифтов, освещения и тепла, в частности, в отопительный период, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Программа может финансироваться из государственного бюджета, на средства международных партнеров или других источников. Базовая информация о проекте уже есть на одноименном сайте.

Программа "СвітлоДім": детали

По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, на фоне продолжающихся обстрелов ВС РФ объектов инфраструктуры в Украине есть не только постоянная потребность в немедленном ремонте поврежденных ТЭС, ТЭЦ, котелень и тому подобное, но и поиске альтернативных решений для утепления домов.

Відео дня

"Мы хотим дать простой и понятный механизм помощи, который будет работать быстро, онлайн и прозрачно. Люди смогут сами выбирать оборудование и поставщика. Должны обеспечить реальную поддержку для работы систем жизнеобеспечения домов", — заявил Кулеба

Деньги на генераторы и другие источники электроэнергии: что почем

Размер государственной помощи будет составлять от 100 до 300 тысяч гривен — в зависимости от этажности дома и количества подъездов.

Фото: Кабмин

За эти деньги можно приобрести:

бензиновые, дизельные или газовые генераторы;

инверторы;

блоки управления высоковольтными батареями;

аккумуляторы;

солнечные панели.

Жители будут самостоятельно выбирать тип оборудования и поставщика — программа не предусматривает ограничений в этом вопросе.

Фото: Кабмин

Программа "СвітлоДім": кто, как и когда сможет подать заявку

Подать заявки смогут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирными домами любой формы собственности.

Все заявки будут подаваться онлайн на официальном сайте программы через электронный кабинет на портале "Дія", который заработает в ближайшее время. Процедура — ​​без бумаг и очередей.

Кто принимает решение о выделении средств:

комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки;

выплата в течение 48 часов после валидации.

Получатель государственной помощи должен приобрести оборудование в течение 45 календарных дней с даты получения, но не позднее 20 декабря 2026 года.

После установки оборудования необходимо подать отчет о целевом использовании средств через "Дію" в течение 30 рабочих дней, а также не позднее этой даты.

В случае если средства не были использованы или приобретение оборудования оказалось невозможным, получатель должен вернуть денежные средства в течение 45 календарных дней с даты получения пособия, но не позднее 20 декабря 2026 года.

Как долго будет действовать программа "СвітлоДім"

Действие программы рассчитано на период действия военного положения, но не дольше двух лет с момента вступления постановления в силу, в тех общинах, где из-за сложной энергетической ситуации официально зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике. На первом этапе — это Киев и Киевская область.

Напомним топ 5 маломощных обогревателей для дома и квартиры.

Также сообщалось, что эксперт испытал мощную зарядную станцию, которая запитает что угодно.