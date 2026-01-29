Програма "СвітлоДім": як програма від Кабміну допоможе українцям зігрітися

В Україні стартувала державна програма "СвітлоДім", яка передбачає допомогу мешканцям багатоквартирних будинків у забезпеченні автономного електроживлення під час тривалих відключень. На першому етапі це торкнеться Києва та Київської області.

Йдеться про роботу ключових систем життєзабезпечення — водопостачання, зв'язку, ліфтів, освітлення та тепла, зокрема, в опалювальний період, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Програма може фінансуватися з державного бюджету, за кошти міжнародних партнерів або інших джерел. Базова інформація про проєкт уже є на однойменному сайті.

Програма "СвітлоДім": деталі

За словами міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, на тлі триваючих обстрілів ЗС РФ об'єктів інфраструктури в Україні є не тільки постійна потреба в негайному ремонті пошкоджених ТЕС, ТЕЦ, котелень тощо, а й пошуку альтернативних рішень для утеплення будинків.

"Ми хочемо дати простий і зрозумілий механізм допомоги, який працюватиме швидко, онлайн і прозоро. Люди зможуть самі обирати обладнання та постачальника. Маємо забезпечити реальну підтримку для роботи систем життєзабезпечення будинків", — заявив Кулеба.

Гроші на генератори та інші джерела електроенергії: що почім

Розмір державної допомоги становитиме від 100 до 300 тисяч гривень — залежно від поверховості будинку та кількості під'їздів.

Фото: Кабмин

За ці гроші можна придбати:

бензинові, дизельні або газові генератори;

інвертори;

блоки управління високовольтними батареями;

акумулятори;

сонячні панелі.

Мешканці самостійно обиратимуть тип обладнання та постачальника — програма не передбачає обмежень у цьому питанні.

Фото: Кабмин

Програма "СвітлоДім": хто, як і коли зможе подати заявку

Подати заявки зможуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, що управляють багатоквартирними будинками будь-якої форми власності.

Усі заявки подаватимуться онлайн на офіційному сайті програми через електронний кабінет на порталі "Дія", який запрацює найближчим часом. Процедура — без паперів і черг.

Хто ухвалює рішення про виділення коштів:

комісія при Мінрозвитку розглядає і схвалює заявки;

виплата протягом 48 годин після валідації.

Одержувач державної допомоги має придбати обладнання протягом 45 календарних днів з дати отримання, але не пізніше 20 грудня 2026 року.

Після встановлення обладнання необхідно подати звіт про цільове використання коштів через "Дію" протягом 30 робочих днів, а також не пізніше цієї дати.

У разі якщо кошти не були використані або придбання обладнання виявилося неможливим, одержувач має повернути кошти протягом 45 календарних днів з дати отримання допомоги, але не пізніше 20 грудня 2026 року.

Як довго діятиме програма "СвітлоДім"

Дія програми розрахована на період дії воєнного стану, але не довше ніж два роки з моменту набрання постановою чинності, у тих громадах, де через складну енергетичну ситуацію офіційно зафіксовано надзвичайну ситуацію в енергетиці. На першому етапі — це Київ і Київська область.

