Зігрітися без опалення: топ 5 малопотужних обігрівачів для дому та квартири у 2025 році

Обстріли ЗС РФ призводять до відключення не тільки світла, а й опалення в українських будинках. Компактні електричні обігрівачі можуть врятувати від холоду в поєднанні з досить потужною зарядною станцією або генератором.

Як правило, електричні пристрої споживають багато енергії і швидко розряджають акумулятори, але в критичній ситуації воно того варте. Фокус підібрав п'ять обігрівачів потужністю до 1500 Вт, які можна підключити до зарядної станції. Деякі моделі споживатимуть більше енергії при максимальному навантаженні, але мають економний режим.

Електричні обігрівачі бувають різних типів. Інфрачервоні моделі краще підходять для локального обігріву та приміщень із низькою температурою, керамічні — для безпечного та ефективного опалення кімнати, а конвектори та масляні обігрівачі — для швидкого нагрівання повітря, хоча масляні зберігають тепло довше після вимкнення. Малопотужні електричні обігрівачі рідко здатні забезпечити повноцінне опалення, але допоможуть підняти температуру до комфортної. До того ж, їх можна під'єднати до зарядних станцій у разі вимкнення світла.

Варто також враховувати, що під час роботи від зарядної станції ємності акумулятора вистачить лише на кілька годин. Підрахувати точний час можна, розділивши ємність батареї на потужність обігрівача.

Africa X550: економний керамічний обігрівач Africa X550: економний керамічний обігрівач

Керемічний обігрівач Africa X550 вельми економний Фото: Скриншот

Керамічні — дуже економічні обігрівачі, оскільки не потребують великої кількості енергії для нагрівання і довго зберігають накопичене тепло. Africa X500 від українського виробника має потужність 550 Вт, її вистачає для опалення приміщення площею 7-10 квадратних метрів, а кому цього замало — виробник пропонує і більш потужні моделі. Це найменш потужний обігрівач у списку, але явно не найгірший.

Обігрівач вельми компактний завдяки товщині 12 мм, тому його можна встановити прямо на стіну. Можна пристосувати і на підлозі, для цього в комплекті йдуть ніжки.

Africa X500 оснащена автоматичною термопанеллю, яка регулює потужність завдяки двом датчикам. Перший оцінює температуру приміщення, щоб витрачати менше енергії, а другий слідкує за температурою самого пристрою, щоб не допустити перегріву в разі стрибка напруги, перекидання або інших неполадок, і це дуже безпечний обігрівач. Ще одна важлива функція — автоматичне зниження потужності. Це дуже актуально в ситуації, коли в будинку або квартирі не вистачає потужності мережі і дуже часто вибиває автомат. На сайті виробника вказана вартість 4870 грн.

EdenPURE CopperSMART: найкращий інфрачервоний обігрівач

ІЧ-обігрівач EdenPURE CopperSMART витрачає небагато енергії Фото: Скриншот

Пристрій призначений для додаткового обігріву великих приміщень, наприклад, спальні. Він досить швидко нагріває кімнату, а завдяки інфрачервоній технології предмети довго зберігають тепло. Обігрівач сертифікований ETL і оснащений інноваційним нагрівальним елементом з позитивним температурним коефіцієнтом (PTC) з міді, який розрахований на 80 000 годин роботи. Мідь відмінно проводить тепло, рівномірно розподіляючи його і підтримуючи задану температуру.

Передбачено два режими потужності: від 1000 до 1500 Вт, а пульт дає змогу дистанційно вмикати, вимикати та змінювати температуру. Для безпечного використання передбачено датчики температури та захисту від перекидання. В Україні не продається, проте можна замовити з Європи або Китаю приблизно за 11 000 грн плюс доставка.

DeLonghi Capsule (HFX30C18.IW): найкращий компактний обігрівач

Компактний обігрівач DeLonghi Capsule HFX30C18.IW Фото: Скриншот

Електричний обігрівач DeLonghi Capsule добре обігріває навіть великі приміщення і майже не шумить. Слабкий режим з мінімальною потужністю 900 Вт передбачений для невеликої кімнати, а високий рівень (1,8 кВт) підійде для швидкого обігріву спальні перед сном. Модель важить лише 1,75 кг, тому легко переміщується за допомогою ручки, яка не гріється. Для безпеки також передбачено функцію автоматичного вимкнення та захист від перегріву. Ціна малопотужного обігрівача DeLonghi Capsule в Україні стартує від 1935 грн.

UFO ECO Mini 1500: найкращий підлоговий обігрівач

Підлоговий обігрівач UFO ECO Mini 1500 економить енергію Фото: Скриншот

Бюджетний інфрачервоний обігрівач для невеликих приміщень і напіввідкритих майданчиків. Його можна встановлювати у вітальнях, спальнях, офісах і навіть ванних кімнатах площею 16-20 м². Пристрій працює в 3 режимах: 1) економ (500 Вт); комфорт (1000 Вт), швидкий обігрів (1500 Вт).

Для вироблення ІЧ-тепла ця модель отримала 3 лампи. Нагрівальний елемент виконаний з карбонового фламентина. Додатково передбачена функція автовідключення в разі перекидання, захист від перегріву і вологозахист класу IP24. В Україні продається від 1153 грн, тому це дуже дешеві обігрівачі для дому.

Dreo Atom One: найкращий настільний обігрівач

Настільний обігрівач із вентилятором Dreo Atom One Фото: Скриншот

Керамічний енергозберігаючий обігрівач із вентилятором має чотири режими роботи:

потужний: (1500 Вт, швидке нагрівання);

слабкий: 1000 Вт;

ECO: автоматичне регулювання потужності залежно від температури навколишнього середовища;

вентилятор для охолодження.

Головними перевагами моделі є компактність і легкість в управлінні. Завдяки невеликим розмірам, маленькій вазі (1,72 кг) і системі обертання Dreo Atom One стане ідеальним обігрівачем для квартири.

Пульт дистанційного керування дає змогу налаштовувати обігрів з будь-якої частини кімнати, а невеликий екран показує статус. Якщо ж пульт загубився, керувати приладом можна за допомогою сенсорних кнопок. Вбудований таймер дає змогу вибрати час від 1 до 12 годин, щоб обігрівач автоматично вимкнувся й заощаджував енергію.

Внутрішній фільтр затримує пил, пилок та інші частинки, забезпечуючи чисте і тепле повітря. Він легко знімається і миється без інструментів.

Раніше писали, що половина будинків у Києві залишилася без опалення після російських ударів 9 січня. Росіяни спеціально атакували котельні в столиці.

Мер Віталій Кличко закликав виїжджати з Києва за можливості, поки комунальні служби відновлюють інфраструктуру. За його словами, краще перечекати важкий період там, де є альтернативні джерела світла і тепла.

Писали також, яка домашня техніка споживає мало енергії. Пристрої з низькою потужністю можна підключати до зарядних станцій під час відключень світла.