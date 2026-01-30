Від 30 січня ОСББ, кооперативи та компанії, які управляють житловими будинками, зможуть подавати заявки на програму “СвітлоДім”, яка надає фінансову підтримку від 100 до 300 тис. гривень для придбання альтернативних джерел енергії.

В Україні стартує нова програма державної підтримки для багатоквартирних будинків під назвою "СвітлоДім". Від 30 січня можна подати заявку на отримання до 300 тисяч гривень для закупівлі обладнання, яке дозволить забезпечити будинки світлом, теплом і водою під час тривалих відключень світла. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Програма "СвітлоДім": що про неї відомо

Програма "СвітлоДім" — це перший загальнодержавний проєкт, спрямований саме на підтримку мешканців багатоквартирних будинків. Вона має допомогти забезпечити автономну роботу ключових систем життєзабезпечення у разі аварійних або планових відключень електроенергії.

Насамперед йдеться про:

роботу насосів водопостачання;

зв’язок та інтернет;

ліфти;

освітлення місць загального користування;

теплопостачання в опалювальний період.

"Ми хочемо дати простий і зрозумілий механізм допомоги, який працюватиме швидко, онлайн і прозоро. Люди зможуть самі обирати обладнання та постачальника. Маємо забезпечити реальну підтримку для роботи систем життєзабезпечення будинків", — наголосив Кулеба.

Як зазначено на сайті Міністерства розвитку громад та територій України, програма "СвітлоДім" буде працювати під час воєнного стану, але не більше ніж два роки з дати, коли постанова набуде чинності.

Фінансування програми "СвітлоДім" може здійснюватися як з державного бюджету, так і коштами від міжнародних партнерів або інших джерел.

Умови програми "СвітлоДім"

Участь у програмі "СвітлоДім" можуть брати ОСББ, керуючі компанії, а також інші юридичні особи, які офіційно управляють багатоквартирними житловими будинками. Головна умова — управитель або ОСББ має мати підтверджений статус та бути готовим використати державні кошти виключно за цільовим призначенням.

Подати заявку на участь в програмі "СвітлоДім" можна через електронний кабінет на базі порталу Дія Фото: Кабмин

Держава надаватиме фінансову допомогу в розмірі від 100 до 300 тис. грн. Остаточна сума залежатиме від поверховості будинку та кількості під’їздів.

Розмір допомоги за програмою "СвітлоДім" залежить від поверховості будинку та кількості під"їздів Фото: Кабмин

Отримані кошти можна буде спрямувати на закупівлю обладнання для автономного електроживлення, зокрема:

бензинових, дизельних або газових генераторів;

інверторів;

акамуляторів;

блоків керування високовольтними батареями;

сонячних панелей.

Важливо, що програма "СвітлоДім" не встановлює жодних обмежень щодо вибору обладнання чи постачальників. Мешканці через ОСББ або управителя самостійно визначатимуть оптимальне технічне рішення для свого будинку.

Отримати допомогу зможуть лише ті, хто мешкає в громадах, де через складну ситуацію з електропостачанням офіційно запроваджено надзвичайний стан в енергетиці. На старті програма охопить Київ і Київську область

Після зарахування коштів на придбання обладнання відводиться 45 календарних днів, проте зробити покупку потрібно не пізніше 20 грудня 2026 року. Після встановлення генераторів, акумуляторів чи іншого обладнання необхідно подати звіт про цільове використання коштів через портал Дія протягом 30 робочих днів, також не пізніше зазначеної дати.

Якщо кошти не були використані або не вдалося придбати обладнання, гроші потрібно повернути державі протягом 45 календарних днів з дати отримання допомоги, але не пізніше 20 грудня 2026 року.

Подача заявки на "СвітлоДім": що потрібно для отримання допомоги

Подати заявку на участь у програмі "СвітлоДім" можна онлайн через електронний кабінет на порталі Дія, який запрацює найближчим часом. Як зазначили в Мінрозвитку, весь процес відбуватиметься без паперів, довідок та черг, максимально просто і швидко.

Процедура отримання допомоги відбувається за таким алгоритмом:

Подача заявки, яку заповнює ОСББ або управитель будинку. Міністерство розвитку громад та територій України перевіряє надану інформацію. Зарахування коштів протягом 48 годин після ухвалення рішення.

Для подачі заявки необхідно вказати лише базові дані:

місто (громаду);

адресу будинку;

форму управління (ОСББ або управитель) та код ЄДРПОУ;

IBAN-рахунок для зарахування допомоги;

контактну особу (телефон та e-mail).

Статус заявки можна відстежувати безпосередньо у Дії, а сповіщення про результати розгляду також надійде на вказану електрону пошту.

Раніше Фокус повідомляв, що Уряд виділить кошти на 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю, щоб підтримувати роботу життєво важливих медичних та реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електрики.