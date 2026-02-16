Шмыгаль прокомментировал возможное повышение тарифов на свет с 1 мая

Министр энергетики Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о возможном повышении тарифов на электроэнергию после завершения отопительного сезона.

По его словам, цены на свет не должны вырасти. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам, сообщил нардеп фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Цены для населения в мае поднимать не планируем. Точка", — заявил Шмыгаль.

Повышение тарифов на электроэнергию — что известно

Ранее в инфляционном отчете НБУ за январь 2026 года появился прогноз, что после завершения отопительного сезона в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Это связано с высокими потребностями в восстановлении энергосистемы.

Перед этим энергетический эксперт Станислав Игнатьев объяснял, что стоимость электроэнергии должна зависеть от объема потребления: чем больше потребляется, тем выше тариф. По его словам, повышение тарифов на электроэнергию — якобы одно из требований от международных кредиторов. Нынешний тариф в размере 4,32 грн за кВт/ч для населения в течение следующих четырех лет он может вырасти до 8,5 грн.

В то же время Игнатьев также заявлял, что правительство должно ввести ценовую политику на электроэнергию из энергетических носителей, таких как EcoFlow. По его словам, государство должно установить предельную цену на электричество из таких приборов, которые используются на время отключений света, иначе существует риск злоупотребления такими приборами накопления.

Ранее Фокус объяснял, что повышение тарифов на газ и тепло останавливает мораторий, введенный в 2022 году до завершения военного положения. В то же время есть расчет повышать тариф на электроэнергию ежегодно на 20% в течение ближайших трех лет.

Напомним, что 9 февраля в Украине рекордно выросли тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей без учета налога. Она достигла 15 гривен за кВт/ч.