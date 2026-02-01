Государство должно урегулировать цены на электричество из павербанков и EcoFlow, — эксперт (видео)

Доктор технических наук и эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев считает, что правительство должно ввести ценовую политику на электроэнергию из энергетических носителей. По прогнозам специалиста, в целом состояние в энергосистеме страны должно улучшиться уже через неделю.

По его мнению, государство должно установить предельную цену на электричество из таких приборов, которые используются на время отключений света. Об этом эксперт рассказал телеканалу Киев24.

Господин Игнатьев убежден, что это следует сделать из-за того, что есть риск злоупотребления такими приборами накопления. Соответственно, это уменьшит нагрузку на энергосистему, которая переживает "критический период".

"Пусть не обижаются мои коллеги из EcoFlow и Bluetti, но мы должны иметь предельную цену на 1 кВт*ч электрической энергии, которые будут накапливаться в этих накопителях электрической энергии", — сказал эксперт.

По его оценке, энергосистема Украины находится в тяжелом периоде, но улучшения следует ожидать уже на следующей неделе. Это будет связано с грядущим потеплением после сильных морозов.

"Нам надо переждать следующую неделю", — констатирует специалист относительно сроков изменений в работе украинской энергосистемы.

Ранее Фокус рассказывал о трех лучших зарядных станциях во время отключений. Они тихие, универсальные, безопасные для использования в помещении и могут заряжаться от солнечного света.

Впоследствии стало известно, что украинцы начали отменять заказы на павербанки и EcoFlow. Как только в СМИ распространилась новость о так называемом "энергетическом перемирии", люди начали отменять заказы на энергооборудование для обеспечения своих домов и бизнесов альтернативными источниками электричества.