Держава має врегулювати ціни на електрику з павербанків і EcoFlow, — експерт (відео)

Доктор технічних наук та експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв вважає, що уряд має запровадити цінову політику на електроенергію з енергетичних носіїв. За прогнозами фахівця, загалом стан у енергосистемі країни має покращитися вже за тиждень.

На його думку, держава має встановити граничну ціну на електрику з таких приладів, які використовуються на час відключень світла. Про це експерт розповів телеканалу Київ24.

Пан Ігнатьєв переконаний, що це слід зробити через те, що є ризик зловживання такими приладами накопичення. Відповідно, це зменшить навантаження на енергосистему, яка переживає "критичний період".

"Нехай не ображаються мої колеги з EcoFlow та Bluetti, але ми маємо мати граничну ціну на 1 кВт*год електричної енергії, які будуть накопичуватися в цих накопичувачах електричної енергії", — сказав експерт.

За його оцінкою, енергосистема України перебуває у важкому періоді, але покращення слід очікувати вже наступного тижня. Це буде пов'язано з прийдешнім потеплінням після сильних морозів.

"Нам треба перечекати наступний тиждень", — констатує спеціаліст щодо термінів змін у роботі українського енергосистеми.

