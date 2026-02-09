В Украине рекордно выросли тарифы на электроэнергию: кого это коснулось

9 февраля стоимость электроэнергии впервые достигла 15 гривен за кВт/ч для промышленных потребителей без учета налога.

Она превысила предельную разрешенную цену до 16 января на 85%. Соответствующие данные опубликовал оператор рынка.

Рост цен на электроэнергию обусловлен постановлением №70 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 16 января 2026 года "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке".

Кроме стоимости собственно киловатта (15 грн), к цене добавятся расходы на передачу через сети облэнерго и "Укрэнерго" (по Украине это в среднем 3,2 грн), а также 20% НДС. Итоговая цена для конечного потребителя вырастет до 21,84 гривны за кВт, сообщает "Антикор".

Для бытовых потребителей тариф остается фиксированным — 4,32 грн за кВт/ч как минимум до 30 апреля 2026 года.

На прошлой неделе Национальный банк озвучил прогноз, что после завершения отопительного сезона в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Это связано с высокими потребностями в восстановлении энергосистемы.

Тарифы на другие коммунальные услуги могут тоже измениться, чтобы достичь рыночно обоснованных уровней.

В свою очередь энергетический эксперт Станислав Игнатьев объяснял, что стоимость электроэнергии должна зависеть от объема потребления: чем больше потребляется, тем выше тариф. По его словам, повышение тарифов на электроэнергию — якобы одно из требований от международных кредиторов. Нынешний тариф в размере 4,32 грн за кВт/ч для населения в течение следующих четырех лет он может вырасти до 8,5 грн.

Напомним, повышение тарифов на газ и тепло останавливает мораторий, введенный в 2022 году до завершения военного положения. В то же время есть расчет повышать тариф на электроэнергию ежегодно на 20% в течение ближайших трех лет.