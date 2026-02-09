В Україні рекордно зросли тарифи на електроенергію: кого це торкнулося

9 лютого вартість електроенергії вперше сягнула 15 гривень за кВт/год для промислових споживачів без урахування податку.

Вона перевищила граничну дозволену ціну до 16 січня на 85%. Відповідні дані опублікував оператор ринку.

Зростання цін на електроенергію зумовлене постановою №70 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 16 січня 2026 року "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку".

Крім вартості власне кіловата (15 грн), до ціни додадуться витрати на передачу через мережі обленерго та "Укренерго" (по Україні це в середньому 3,2 грн), а також 20% ПДВ. Підсумкова ціна для кінцевого споживача зросте до 21,84 гривні за кВт, повідомляє "Антикор".

Для побутових споживачів тариф залишається фіксованим — 4,32 грн за кВт/год щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Минулого тижня Національний банк озвучив прогноз, що після завершення опалювального сезону в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Це пов'язано з високими потребами у відновленні енергосистеми.

Тарифи на інші комунальні послуги можуть теж змінитися, щоб досягти ринково обґрунтованих рівнів.

Зі свого боку енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв пояснював, що вартість електроенергії має залежати від обсягу споживання: що більше споживається, то вищий тариф. За його словами, підвищення тарифів на електроенергію — нібито одна з вимог від міжнародних кредиторів. Нинішній тариф у розмірі 4,32 грн за кВт/год для населення протягом наступних чотирьох років він може зрости до 8,5 грн.

Нагадаємо, підвищення тарифів на газ і тепло зупиняє мораторій, запроваджений 2022 року до завершення воєнного стану. Водночас є розрахунок підвищувати тариф на електроенергію щорічно на 20% протягом найближчих трьох років.