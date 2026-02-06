Тариф на свет в Украине может вырасти: НБУ сделал прогноз относительно сроков

Национальный банк прогнозирует, что после завершения отопительного сезона в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. Это связано с высокими потребностями в восстановлении энергосистемы.

В то же время до конца текущего отопительного сезона повышение тарифов не планируется. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2026 года.

В Нацбанке отметили, что до конца отопительного сезона административная инфляция должна снижаться благодаря тому, что продолжает действовать мораторий на повышение тарифов для населения на отдельные услуги ЖКХ.

"Однако в дальнейшем, учитывая высокие потребности в восстановлении энергосистемы, в прогноз заложено техническое предположение о повышении цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Неопределенность с масштабами и сроками корректировки энергетических тарифов является риском для приведенного прогноза инфляции. В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе может стать источником дополнительного инфляционного давления, что потребует значительно увеличить субсидии для населения", — говорится в отчете.

Зато тарифы на другие коммунальные услуги могут тоже измениться, чтобы достичь рыночно обоснованных уровней.

В то же время там отметили, что на отклонение от прогноза могут повлиять административные решения по изменению действующих ставок акцизов, в частности на табачную и алкогольную продукцию.

Накануне энергетический эксперт Станислав Игнатьев объяснял, что стоимость электроэнергии должна зависеть от объема потребления: чем больше потребляется, тем выше тариф. По его словам, повышение тарифов на электроэнергию — якобы одно из требований от международных кредиторов. Нынешний тариф в размере 4,32 грн за кВт/ч для населения в течение следующих четырех лет он может вырасти до 8,5 грн.

Ранее Фокус объяснял, что повышение тарифов на газ и тепло останавливает мораторий, введенный в 2022 году до завершения военного положения. В то же время есть расчет повышать тариф на электроэнергию ежегодно на 20% в течение ближайших трех лет.

Напомним, что россияне сознательно разрушили Киевскую ТЭЦ-4, которая отапливала район Дарница. Поэтому сейчас теплоснабжение восстановить там невозможно.