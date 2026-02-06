Тариф на світло в Україні може зрости: НБУ зробив прогноз щодо термінів

Національний банк прогнозує, що після завершення опалювального сезону в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. Це пов'язано з високими потребами у відновленні енергосистеми.

Водночас до кінця поточного опалювального сезону підвищення тарифів не планується. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2026 року.

У Нацбанку наголосили, що до кінця опалювального сезону адміністративна інфляція має знижуватися завдяки тому, що продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення на окремі послуги ЖКГ.

"Проте надалі з огляду на високі потреби у відновленні енергосистеми в прогноз закладено технічне припущення щодо підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів. Невизначеність із масштабами та термінами коригування енергетичних тарифів є ризиком для наведеного прогнозу інфляції. Зокрема, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі може стати джерелом додаткового інфляційного тиску, що вимагатиме значно збільшити субсидії для населення", — йдеться у звіті.

Натомість тарифи на інші комунальні послуги можуть теж змінитися, аби досягти ринково обґрунтованих рівнів.

Водночас там наголосили, що на відхилення від прогнозу можуть повпливати адміністративні рішення щодо змін до чинних ставок акцизів, зокрема на тютюнову та алкогольну продукцію.

Напередодні енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв пояснював, що вартість електроенергії має залежати від обсягу споживання: що більше споживається, то вищий тариф. За його словами, підвищення тарифів на електроенергію — нібито одна з вимог від міжнародних кредиторів. Нинішній тариф у розмірі 4,32 грн за кВт/год для населення протягом наступних чотирьох років він може зрости до 8,5 грн.

Раніше Фокус пояснював, що підвищення тарифів на газ і тепло зупиняє мораторій, запроваджений у 2022 році до завершення воєнного стану. Водночас є розрахунок підвищувати тариф на електроенергію щорічно на 20% протягом найближчих трьох років.

Нагадаємо, що росіяни свідомо зруйнували Київську ТЕЦ-4, яка опалювала район Дарниця. Тому нині теплопостачання відновити там неможливо.