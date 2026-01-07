Комунальні тарифи у 2026 році: як зміняться ціни у платіжках, — експерт

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, за які комунальні послуги українці будуть платити більше. Підвищення цін на газ й тепло унеможливлює мораторій, але експерт не виключає, що подорожчають і вони.

Попенко назвав умову, за якої суми в платіжках можуть зрости. Про це відомо з його коментаря УНІАН 7 січня.

Ціна на газ і тепло 2026

Підвищення тарифів на газ і тепло зупиняє мораторій, запроваджений у 2022 році до завершення воєнного стану. Навіть якщо цьогоріч війна закінчиться, ціни для населення зростуть лише наприкінці року — після парламентських виборів.

"Наскільки я розумію з документів, які ходять в Кабінеті міністрів, то принципове рішення про підвищення тарифів вже є. Особисто я бачу це в термінах кінець року: листопад-грудень. Після того як пройдуть вибори до Верховної Ради та місцевого самоврядування", — зауважив фахівець.

Відео дня

Однак якщо війна триватиме, тарифи не зростатимуть. Що стосується обсягів можливого підвищення, обговорюється обговорюється "покриття витрат на видобуток газу".

"Якою буде остаточна цифра, наразі не зрозуміло, але йдеться про, у середньому, 12 гривень/кубометр", — додав Попенко.

Водночас вартість тепла залежить від ціни на газ.

"Газ складає в собівартості Теплокомуненерго десь орієнтовано 95%. Виходячи з цих цифр, підвищення вартості газу — це фактично пряме зростання вартості послуг Теплокомуненерго. Тобто, якщо на 50% зростає вартість газу, то приблизно на стільки ж подорожчають послуги Теплокомуненерго, тобто гаряча вода та опалення", — спрогнозував експерт.

Якщо нині тариф на опалення становить 40-50 гривень за кв.метр, то йдеться про 70-80 гривень в разі підвищення.

Тариф на електроенергію 2026

З 1 червня 2024 року ціна світла становить 4,32 грн/КВт-Год, але під дію мораторію цей тариф не підпадає. Тобто для підвищення сум у платіжках потрібне лише рішення уряду. І Попенко припускає, що ціну дійсно переглянуть.

"Є розрахунок підвищувати тариф на електроенергію щорічно на 20% протягом найближчих трьох років", — повідомив він.

Однак жодних рішень щодо подорожчання електроенергії поки не ухвалено.

Ціна на воду 2026

"Якщо ми говоримо про воду, то на підвищенні наполягають водоканали. НКРЕКП каже: OК, але уряд поки проти", — зауважив експерт.

За його прогнозом, до кінця року тариф зросте лише у разі скасування воєнного стану й проведення парламентських виборів. Тоді наприкінці 2026-го "водоканалівське лобі це питання продавить". Однак розрахунків, в яких обсягах відбудеться подорожчання, поки немає.

Нагадаємо, в Одеській області та Бориспільського району Київської області діють екстрені відключення. У Києві вимикають 7 січня світло за графіками, в тому числі й на лівому березі.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, як найближчим часом на обсяги відключень вплинуть морози. З його слів, навіть якщо ворог не здійснюватиме нових обстрілів, ситуація не покращиться.