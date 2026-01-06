Підтримайте нас RU
Економіка Графіки відключення світла в Україні

Графіки відключень на 7 січня: в кого відключатимуть світло по три рази на добу (фото)

У ДТЕК опублікували графіки відключень на 7 січня | Фото: ДТЕК

ДТЕК опублікував графіки відключень для двох областей та для Києва. Але жителі Одещини досі залежать від екстрених відключень.

Екстрені відключення діють для Одещини, а також для Бориспільського району Київської області. Причина одна — російські обстріли. Також у ДТЕК нагадали, що екстрені відключення скасовано для Лівого берега Києва, але зауважили, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд Укренерго.

Графіки відключень світла для Києва на 7 січня 2026 року

київ графіки відключень 7 січня 2026 року
Графіки відключень світла на 7 січня 2026 року для 1–3 черг у Києві
Фото: ДТЕК
київ графіки відключень 7 січня 2026 року
Графіки відключень світла на 7 січня 2026 року для 4–6 черг у Києві
Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 7 січня 2026 року

київщина графіки відключень на 7 січня 2026 року
Графіки відключень світла на 7 січня 2026 року для 1–3 черг у Київській області
Фото: ДТЕК
київщина графіки відключень на 7 січня 2026 року
Графіки відключень світла на 7 січня 2026 року для 4–6 черг у Київській області
Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 7 січня 2026 року

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 7 січня 2026 року
Графіки відключень світла на 7 січня 2026 року для 1–3 черг у Дніпропетровській області
Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 7 січня 2026 року
Графіки відключень світла на 7 січня 2026 року для 4–6 черг у Дніпропетровській області
Фото: ДТЕК

