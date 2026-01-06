Економіка Графіки відключення світла в Україні
Графіки відключень на 7 січня: в кого відключатимуть світло по три рази на добу (фото)
ДТЕК опублікував графіки відключень для двох областей та для Києва. Але жителі Одещини досі залежать від екстрених відключень.
Екстрені відключення діють для Одещини, а також для Бориспільського району Київської області. Причина одна — російські обстріли. Також у ДТЕК нагадали, що екстрені відключення скасовано для Лівого берега Києва, але зауважили, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд Укренерго.
Графіки відключень світла для Києва на 7 січня 2026 року
Графіки відключень світла в Київській області на 7 січня 2026 року
Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 7 січня 2026 року
Нагадаємо, українці відкрили пункт незламності у Берліні після того, як 3 січня район під назвою Штегліц-Целендорф залишився без світла через диверсію ліворадикальної групи Vulkangruppe.
Також повідомлялося, що нардеп розповів, чи може в Україні повторитися одеський блекаут
Відео дня