Блекаут у Берліні: українці відкрили в столиці Німеччини "пункт незламності"

3 січня район Берліна під назвою Штегліц-Целендорф залишився без світла після того, як виникла пожежа на електричних лініях. Енергопостачання відновили тільки в лікарнях. Решта абонентів чекають на електрику не раніше 8 січня.

Уже наступного дня, 4 січня, ліворадикальна група Vulkangruppe опублікувала лист-зізнання, в якому заявила, що підпалила міст із силовим кабелем на півдні Берліна. Їхні дії призвели до того, що без електрики та опалення залишилося близько 45 тисяч домогосподарств і 2,2 тисячі комерційних об'єктів, повідомляє "Радіо Свобода".

Мешканці району Штегліц-Целендорф наразі третю добу сидять без світла, яке їм обіцяють повернути, у кращому разі, 8 січня.

За словами українки на ім'я Ольга, яка одружена з німцем, така ситуація у них — уперше за 13 років. Коли зникло світло, і не було можливості навіть розігріти їжу або зробити каву, вони поїли бутерброди з маслом, після чого поїхали в ресторан. За її словами, минулого року, коли в них не працювали батареї, чоловік купив свічки, якими вони грілися. Стали в пригоді вони і цього року.

Берлін поринув у темряву

"У нас квартира маленька, спимо під двома ковдрами. Може, хтось і обурюється, але мої сусіди спокійні. Вони настільки впевнені у своїй країні, що, щоб не сталося, держава їм допоможе. Треба чекати п'ять днів, вони чекатимуть", — каже Ольга.

Одеситка Оксана Орел, яка разом із донькою знайшла притулок у Берліні після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, представляє українську спільноту в депутатському комітеті з міграції та інтеграції при районній адміністрації.

Разом зі співвітчизниками, теж біженцями, вона заснувала україно-німецький центр AdlerA e.V., який допомагає мігрантам з України адаптуватися. Коли в районі почався блекаут, центр перетворився на "пункт незламності", де можна погрітися, випити гарячої кави або чаю та зарядити гаджети. Будівля, де розташований пункт, хоч і розташована в Штегліц-Целендорф, трансформаторна підстанція, що живить його, під'єднана до іншого району, де є світло.

Багато жителів на період відсутності світла і тепла переїжджають у готелі або до друзів, у яких усе гаразд із наявністю електрики.

Орел зазначає, що досвід українців, для яких подібні ситуації стали нормою життя, у Німеччині дуже важливий, оскільки для місцевих вимкнення світла — справжній стрес:

"Ми говоримо: "Нічого страшного, що кілька днів не буде світла — в Україні теж відключення. Усе налагодиться"... Я побачила свою сусідку-німку і сказала їй, що ми відкрили пункт. Вона мені відповіла, що купила три свічки, ліхтарик і нові батарейки. І згадала, як я розповідала про те, що українські жінки "запасливі": у всіх удома є з чого розвести пюрешку, сухарики".

Центральний пункт було розгорнуто в концертній залі районної адміністрації

Українка каже, що зазвичай про планові вимкнення тут повідомляють за кілька тижнів, проте в разі несподіваного блекауту не вийшло розіслати повідомлення.

"Люди налякані. Я чула, як німці говорили: "Ми думали, що на нас напали росіяни. Ми думали, що це вже Росія на нас наступає"", — каже вона, наголошуючи, що українці куди краще адаптовані до таких ситуацій.

Тим часом оператор Stromnetz Berlin заявив, відновлення електропостачання в південно-західних районах міста може тривати до 8 січня, і світло з'явиться в другій половині дня. Причина затримки — складність будівництва тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал Тельтов.

Угруповання Vulkangruppe: диверсії, провокації та можливі зв'язки з Росією

Зі свого боку члени ультралівого угрупування Vulkangruppe пояснили свій вчинок тим, що діяли нібито в інтересах суспільства, а підпал кабелів спрямований "проти жадібності енергії" і зростаючого впливу технологічних компаній.

"Ми здійснили успішний саботаж на газовій електростанції в Берлін-Ліхтерфельді минулої ночі. Напад на газову електростанцію — це акт самооборони і міжнародної солідарності з усіма, хто захищає Землю і життя", — йдеться в листі.

Наслідки диверсії угруповання Vulkangruppe в Берліні Фото: X (Twitter)

Також угруповання поділилося деталями підпалів:

"Ми підпалили кабельний міст від електростанції Ліхтерфельде над каналом Тельтов з боку, зверненого до зелених зон. Потім ми закоротили обгорілі жили кабелю сталевими прутами, що лежали навколо".

Угруповання існує з 2011 року. На його рахунку — напади на залізницю, кабельні канали та трансформаторну підстанцію в Берліні, а також на будівельний майданчик Tesla в Грюнхайді.

Поліція визнала лист, опублікований Vulkangruppe, справжнім.

У Х користувач під ніком CEO der Vulkangruppe MT aus HB залишив цікавий пост.

"Якщо я правильно розумію, ймовірна Vulkan Group, контрольована з Росії, ніколи б не виявила цей непримітний кабельний міст через Тельтовський канал без інформації, отриманої під час 7000 парламентських запитів AfD щодо критично важливої інфраструктури".

Розслідування диверсії триває.

