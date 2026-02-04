Подорожает до 8,5 грн за кВт: эксперт прогнозирует повышение тарифов на свет до окончания войны

Стоимость электроэнергии должна зависеть от объема потребления: чем больше потребляется, тем выше тариф, считает энергетический эксперт Станислав Игнатьев. Пока что бытовые потребители платят 4,32 грн за кВт/ч.

Сейчас система устроена так, что нелегальные бизнесы используют большое количество электричества под видом бытовых потребителей. Такое мнение в эфире "День.LIVE" выразил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

"Вот, допустим, у меня сосед под моей квартирой. Там нелегальный швейный цех. И они используют большой объем электроэнергии, но платят, как бытовой потребитель, потому что это в квартире находится. Есть большие дома с подогревом бассейна, парниками, зимними садами, поэтому нужна градация: кто много потребляет электроэнергии, тот много должен платить", – уверен он.

Также Игнатьев считает: нужно учитывать разницу в доходах:

"Правильная государственная позиция, что за бедного должен платить богатый. И должна быть разница в тарифе по объему потребления электроэнергии…. Я был на социальной стажировке в Швеции, и нам рисовали диаграмму, что чем больше человек зарабатывает, тем выше уровень налога".

Что касается возможного повышения тарифов на электроэнергию, то, отмечает эксперт, это – якобы одно из требований от международных кредиторов.

"Надо высвобождать деньги определенных предприятий, которые генерируют прибыль, но этот доход идет на покрытие разницы между оптовым тарифом на электроэнергию, и тем, что мы платим. В соцсетях гуляло письмо, что есть условие на четыре года растянуть это и делать повышение тарифа в зависимости от платежной политики определенных предприятий в коридоре 20% в год (+/ — 5%)", – объяснил гость эфира.

На вопрос ведущей, будет ли расти тариф во время войны, Игнатьев ответил, что не он занимается подобными вопросами:

"Есть много условий. Наши кредиторы, думаю, будут максимально давить, чтобы мы начали процесс повышения. Но это моя субъективная точка зрения".

Если учитывать нынешний тариф в размере 4,32 грн за кВт/ч для населения, то на протяжении следующих четырех лет он, если ориентироваться на сказанное выше, может вырасти до 8,5 грн.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также Минэнерго пока не комментировали слова эксперта касательно повышения тарифов. В Украине с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для населения до завершения военного положения.

Тарифы на электроэнергию в 2026 году

До 30 апреля в Украине будет действовать постоянный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, в домах которых установлен "обычный", однофазный счетчик. Стоимость кВт-ч в таком случае составляет 4,32 грн.

Украинцы, которые имеют двухзонные приборы учета электроэнергии, могут сэкономить на оплате света.

дневной тариф (с 7:00 до 23:00) — 4,32 грн за кВт-ч;

ночной тариф (с 23:00 до 7:00) — 2,16 грн за кВт-ч.

Для потребителей, дома которых обогреваются электрическим отоплением, действует льготный тариф. 2,64 грн за кВт платит владелец дома, который "использовал" в месяц до 2 000 кВт. Потребление сверх установленного лимита составит уже 4,32 грн за кВт-ч.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству отменить жителям оплату за коммунальные услуги, которые не предоставлялись или были низкого качества из-за вражеских обстрелов и по другим причинам. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

