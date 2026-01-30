Некоторые украинцы могут не получить пенсию в феврале: кто в зоне риска

В феврале 2026 года некоторые категории граждан рискуют не получить пенсии, если не будут соблюдены условия, прописанные Пенсионным фондом Украины.

В частности это касается пенсионеров, временно находящихся за пределами Украины, проживающих на временно оккупированной территории или выехавших с ВОТ, сообщили в ПФУ.

Выплата им пенсий в 2026 году осуществляется в случае соблюдения двух моментов:

прохождение до 31 декабря 2025 физической идентификации (для тех, кто временно находится за пределами Украины или проживает на ВОТ);

предоставление уведомления о неполучении пенсии от РФ (для тех, кто находится на ВОТ или уехал из них).

В Пенсионном фонде подчеркнули, что эти условия предусмотрены законом.

Что делать, если выплата пенсии прекращена

Если с 1 января 2026 года человек не получает пенсию из-за непрохождения в 2025 году физической идентификации, то ее возобновят после прохождения такой идентификации.

Как пройти идентификацию

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

дистанционно на веб-портале электронных услуг ПФУ;

онлайн с помощью мобильного приложения Фонда.

За границей идентификацию можно пройти в дипломатическом представительстве. Документ о ее прохождении следует направить в Пенсионный фонд – по почте или на веб-портале.

Как проверить, пройдена ли идентификация?

Проконтролировать наличие в Пенсионном фонде Украины информации о факте и дате прохождения последней физической идентификации можно на веб-портале электронных услуг или в мобильном приложении "Пенсионный фонд" с помощью сервиса "Моя идентификация".

Если выплата пенсии прекращена из-за непредставления сообщения о неполучении пенсии от РФ приостановлена, то она будет возобновлена ​​после поступления в органы Фонда такого уведомления.

Как подать уведомление о неполучении пенсии от России онлайн

войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

найти раздел "Дистанционное информирование";

поставить в нем отметку возле пункта "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации".

Кроме того, информация, что пенсионер не получает или получает выплаты от страны-агрессора, предоставляется во время видеоконференцсвязи как ответ на вопросы работника Пенсионного фонда Украины.

Человек, временно пребывающий за рубежом, может прислать такое уведомление по почте в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины, где состоит на учете как получатель выплат. В нем нужно отметить необходимую информацию в заявлении о назначении, возобновлении / продолжении выплаты пенсии и прислать ее вместе с удостоверением о нахождении лица в живых и дополнительными документами.

