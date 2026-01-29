Нардепы предложили запретить уменьшать зарплату без согласия работника

В парламент на ознакомление передали законопроект №14402, который запрещает работодателям изменять условия оплаты труда в одностороннем порядке.

Документ под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об отсутствии права у работодателя в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом" призван гарантировать защиту прав работников на оплату труда, говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроект предлагает дополнить статью 22 Кодекса законов о труде Украины, а также статью 22 Закона Украины "Об оплате труда" пунктами, которые запрещают работодателю в одностороннем порядке принимать решения по вопросам изменения размера зарплаты и условий труда, даже при условии изменения законодательства, если это не прописано в трудовом договоре.

По мнению инициаторов, подобные поправки и дополнения дадут возможность четко регламентировать трудовые отношения и гарантируют соблюдение прав работников на оплату труда работодателями.

12 января в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о повышении размеров прожиточного минимума, минимальной зарплаты и минимальной пенсии по возрасту. Если они будут приняты, "минималка" к декабрю вырастет до 12 135 грн.

Также в Украине активно говорят о пенсионной реформе, в процессе которой минимальная пенсия может вырасти до 6000 гривен.

Напомним, какое повышение зарплат ждет украинцев с 1 января 2026 года.

Также сообщалось, что несколько ошибок в трудовой могут уменьшить годы стажа.