До 12 тысяч гривен: в Раде хотят поднять украинцам минимальную зарплату и пенсии

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о повышении размеров прожиточного минимума, минимальной зарплаты и минимальной пенсии по возрасту. Если они будут приняты, "минималка" к декабрю вырастет до 12 135 грн.

Пересмотреть минимальную зарплату 2026 года, а также прожиточный минимум и минимальную пенсию предлагает группа народных депутатов во главе с Юлией Тимошенко. Три законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" зарегистрированы и опубликованы на сайте Верховной Рады 9 января 2026 года.

Минимальная зарплата 2026: что предлагают в Раде

Авторы законопроекта №14363 предлагают повысить размер минимальной зарплаты в 2026 году в Украине в несколько этапов:

с 1 января — 8 647 грн в месяц;

с 1 апреля — 9 347 грн;

с 1 июля — 10 628 грн;

с 1 декабря — 12 135 грн.

В Раде предлагают повысить минимальную зарплату Фото: скриншот

Минимальная пенсия 2026 года: предложения нардепов

Минимальную пенсию по возрасту депутаты, согласно законопроекту №14364, предлагают установить в таких размерах:

Відео дня

с 1 января — 2 595 грн;

с 1 апреля — 3 282 грн;

с 1 июля — 4 791 грн;

с 1 октября — 7 374 грн.

Нардепы предлагают увеличить минимальную пенсию в 2026 году Фото: скриншот

Как может измениться прожиточный минимум в 2026 году

Прожиточный минимум в 2026 году законопроектом №14365 предлагается установить на таком уровне (на одного человека в месяц):

с 1 января — 3 209 грн;

с 1 апреля — 4 330 грн;

с 1 июля — 6 321 грн;

с 1 октября — 9 992 грн.

Для различных социальных и демографических групп населения проектом предусмотрены следующие размеры прожиточного минимума в Украине:

для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января — 2 817 грн, с 1 апреля — 3 522 грн, с 1 июля — 5 142 грн, с 1 октября — 8 129 грн;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 января — 3 512 грн, с 1 апреля — 4 470 грн, с 1 июля — 6 525 грн, с 1 октября — 10 316 грн;

для трудоспособных лиц: с 1 января — 3 328 грн, с 1 апреля — 5 258 грн, с 1 июля — 7 676 грн, с 1 октября — 12 135 грн;

для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января — 2 595 грн, с 1 апреля — 3 282 грн, с 1 июля — 4 791 грн, с 1 октября — 7 574 грн.

В Верховной Раде предлагают увеличить прожиточный минимум до 9 992 грн Фото: скриншот

Напомним, 1 января Фокус рассказывал, какое повышение зарплат ждет украинцев с 1 января 2026 года. Государственным бюджетом предусмотрен рост прожиточного минимума с 2920 до 3209 грн и минимальной зарплаты с 8000 до 8647 грн.

Пенсионный фонд Украины с 1 января пересчитал размер пенсий в Украине в соответствии с ростом "минималки".