Повышение зарплат, налогов и цен: что ждет украинцев с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в силу вступают ряд законодательных инициатив, которые так или иначе повлияют на жизнь украинцев.

Что изменится уже с сегодняшнего дня, разбирался Фокус.

Повышение зарплат и прожиточного минимума

С 1 января в Украине увеличится прожиточный минимум. Изменения коснутся всех категорий:

общий прожиточный минимум вырастет с 2920 до 3209 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличится с 3 028 до 3 328 гривен;

прожиточный минимум для несовершеннолетних (до 6 лет) составит 2 817 гривен, а для несовершеннолетних в возрасте 6-18 лет – 3 512 гривен.

Минимальная заработная плата в 2026 году вырастет на 5% — с 8000 до 8647 гривен. Это предусмотрено Государственным бюджетом Украины.

В нем также запланировано изменение зарплат в образовании. С января оклады учителей вырастут на 30%, а с сентября – еще на 20%. Те, кто работает на прифронтовых территориях, также продолжат получать доплаты.

Відео дня

Оклады работников, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги, с 1 января вырастут почти в 2,5 раза. Соответствующее решение Кабинет министров принял 26 декабря 2025 года.

Это означает рост должностных окладов примерно на +150%:

социальный менеджер (15 тарифный разряд): с 8243 грн до 20607 грн (+150%);

специалист по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6773 грн до 16932 грн (+150%);

младшая медицинская сестра (4 тарифного разряда): с 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

Также будет пересмотрена зарплата работников жилищно-коммунальной сферы. Такие изменения обусловлены необходимостью усиления социальной защиты тех, кто оказывает услуги в условиях военного положения.

Общий рост заработной платы для рабочего первого разряда может составить 40%. Но в то же время предусмотрены надбавки за выполнение особо важной работы, в том числе во время военного положения – до 100% оклада.

Также предусмотрена надбавка 15% за знание иностранного языка.

Пенсии и стаж: как изменятся цифры

С 1 января минимальная пенсия в Украине вырастет с 2361 до 2595 грн, то есть на 234 гривны, в связи с повышением размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Также увеличатся и максимальные выплаты — до 25 950 вместо 23 610 гривен. Это — 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Большинству украинцев уменьшение выплат не грозит. Однако есть исключение — определенные категории спецпенсионеров, которым в этом году по решению суда выплачивали более 23 610 гривен. На время военного положения для выплат таким пенсионерам установили предел — 23 610 гривен, но это касается лишь примерно 20 тысяч граждан.

Если не изменятся правила индексации пенсий, то уже в марте 2026 года по ее итогам украинцы, у которых сейчас чистый размер пенсии составляет 6 849,3 гривен, смогут получить на 1000 гривен больше

Также в Украине вступают в силу усиленные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту.

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо заработать 35 лет стажа Фото: Слово и Дело

В 2026 году для выхода на пенсию стаж должен быть таким:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет – от 33 лет страхового стажа;

чтобы выйти на пенсию в 63 года – от 23 до 32 лет стажа;

чтобы выйти на пенсию в 65 лет – от 15 до 22 лет стажа.

Человек может либо докупить пенсионный стаж, либо через центр занятости найти работу за специальностью и продолжить работать, чтобы наработать необходимый стаж.

Также с января вырастет и размер минимального страхового взноса (он определяется расчетно, как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса – 22%). Следовательно, чтобы в 2026 году в страховой стаж был отнесен один полный месяц, по договору о добровольном участии должно быть уплачено не менее 1 902,34 гривны (8 647 гривен минимальной зарплаты умножены на 22%).

Помощь семьям с детьми

1 января 2026 года вступает в силу закон, которым предусмотрена единовременная помощь в размере 50 000 гривен. Эту сумму будут выплачивать при рождении первого и каждого последующего ребенка.

Сумму в 50 000 гривен будут платить за детей, рожденных с 1 января 2026 года. Право на выплату имеют родители или опекун, постоянно проживающий с младенцем. Во втором случае нужно будет подать соответствующее заявление, приложив к нему копии свидетельства о рождении или решения об установлении опеки.

Также им вводятся еще несколько видов помощи семьям, включая:

"Пакет малюка" — можно получить вещи или компенсацию, на это есть время с 36 недели беременности до 3 месяцев с момента рождения ребенка;

дородовая поддержка беременным незастрахованным женщинам — 7 000 гривен в месяц;

пособие по уходу за ребенком до 1 года — 7 000 гривен в месяц, если у малыша есть статус инвалидности — 10 500 гривен;

"еЯсла" — до 8 000 гривен в месяц до 3-летнего возраста ребенка родителям, которые начали работать на полный рабочий день через год после рождения (с 1 января 2027 года);

"еСадок" — до 8 000 гривен на ребенка 3-6 лет, если мать или опекун работают на полный рабочий день (с 1 января 2028 года);

"Пакет школяра" — 5 000 гривен на приобретение канцелярии, книг или одежды для учеников первых классов (с 1 января 2027 года)

Также вырастут выплаты для приемных семей и родителей-воспитателей. Согласно данным Министерства социальной политики, суммы пособия будут рассчитывать по обновленной схеме:

за первого ребенка – 2,5 прожиточных минимума;

за каждого следующего ребенка – 1,5 прожиточных минимума;

для детей с инвалидностью – 2 прожиточных минимума;

для детей с инвалидностью подгруппы А – 3,5 прожиточных минимумы.

Обновляются также правила отдыха и оздоровления — как для биологических детей семей, так и для тех, кто находится на воспитании.

Бронирование: что изменится

В январе 2026 года забронированные украинцы должны получать минимальную зарплату 21 970,5 грн. Эта сумма рассчитывается как 2,5 минимальных зарплат в Украине (8000 грн*2,5), которая действовала в Украине в 2025 году,

Сумма 21 970,5 грн является "брутто", то есть в нее может включаться не только оклад, но и другие выплаты, которые входят в состав заработной платы. Требование к такому размеру минимальной зарплаты будет действовать на протяжении всего 2026 года.

Если это условие не соблюдается, работник может лишиться бронирования.

Основания для отсрочки, которые определены статьей 23 Закона Украины №3543, остаются актуальными в 2026 году. С начала 2026 года основным инструментом оформления отсрочки остается приложение Резерв+. Если данные мужчины уже содержатся в реестре "Оберіг", система автоматически проверяет основания для отсрочки. При подтверждении статус присваивается онлайн, а сам документ можно сохранить или распечатать.

Ранее Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных. В частности, теперь вводится возможность бронировать работников на 45 календарных дней, чтобы компании не теряли специалистов при урегулировании формальных процедур.

Кроме того, в в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может усилить запрет на выезд за границу для граждан, официально определенных как критически важные во время мобилизации или военного положения.

Налоги для ФЛП

С 1 января 2026 года в связи с ростом минимальной зарплаты изменятся и налоги для ФЛП.

Так, единый налог для предпринимателей первой группы увеличится до 332,8 грн в месяц (в 2025 году он составлял 302,8 грн), а для второй группы — до 1729,4 грн (в 2025 — 1600 грн).

Военный сбор для первой и второй групп составит 864,7 грн, а единый социальный взнос для всех категорий ФЛП вырастет до 1902,34 грн в месяц или 5707,02 грн в квартал. Все эти показатели фиксируются на 1 января и в течение года не меняются.

Одновременно изменятся лимиты доходов для предпринимателей. Для первой группы они составят 1,44 млн грн (вместо 1,19 млн), для второй — 7,21 млн грн (вместо 5,92 млн), а для третьей — 10,09 млн грн (вместо 8,29 млн).

Ставка единого социального взноса для ФЛП (ЕСВ, налога для накопления пенсии по возрасту) установлена ​​на уровне 22% от минимальной зарплаты и вырастет с 1760 гривен до 1902,34 гривны.

Также возрастет и ЕСВ, который должны платить работодатели за наемных работников.

Здравоохранение: вакцинация и Сheck-Up для тех, кому 40+

1 января 2026 года начинает действовать обновленный Календарь профилактических прививок, в который входит обязательная вакцинация против 11 инфекционных заболеваний: туберкулеза, вирусного гепатита B, кори, паротита, краснухи, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, хибпиломии и вируса. Главное изменение – добавлена ​​однократная безвозмездная вакцинация против ВПЧ (вирус папилломы человека) для девочек в возрасте 12–13 лет самой современной 9-валентной вакциной.

Календарь прививок на 2026 год Фото: Facebook / МОЗ

С начала нового года вступает в силу программа бесплатных медицинских обследований для граждан в возрасте от 40 лет. Для этого на "Дія.Картку" будет начисляться по 2 000 грн для прохождения скрининга здоровья. Предложение пройти медицинский скрининг получит каждый человек через 30 дней после достижения 40 лет в приложении "Дія".

Если человек не имеет "Дія.Картки" и не пользуется приложением, будет возможность оформить в банке физическую пластиковую карту, подать заявку в Центр предоставления административных услуг и получить средства на скрининг за неделю.

Скрининг здоровья 40+ включает анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности, сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2 типа и состояния психического здоровья), физикальное обследование и лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек.

"Нулевой курс" для абитуриентов

Кабинет Министров Украины утвердил политику "зимнего вступления", инициированную Президентом Украины. Это будет экспериментальный проект подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для поступающих.

Теперь заведения высшего образования будут открывать набор на 3–6-месячное обучение с подготовкой к НМТ. Обязательны украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранная, естественные дисциплины или литература) — по 90 аудиторных часов каждый. Обучение возможно в дневном (аудиторном) и дистанционном форматах.

"Нулевой курс" создается для детей, которые по разным причинам не смогли сдать НМТ — из-за образовательных пробелов, обучения за рубежом или других обстоятельств.

Военная подготовка для студентов-медиков

С начала нового года вступает в силу закон № 4538-IX, который меняет правила прохождения военной службы для студентов. Теперь все, кто учится на медицинских и фармацевтических специальностях, должны проходить программу подготовки офицеров запаса. Важно, что участвовать могут только те, кто пригоден к службе по состоянию здоровья и прошел профессионально-психологический отбор.

Согласно документу, военную подготовку на добровольной основе будут проходить граждане Украины, которые:

имеют или получают высшее образование не ниже уровня бакалавра;

пригодны к военной службе по состоянию здоровья;

прошли профессионально психологический отбор.

Для студентов других специальностей такая подготовка останется добровольной, но также доступной при условии соответствия требованиям здоровья и психологической пригодности.

Роуминг для украинцев на территории Евросоюза

Для пользователей мобильной связи с 1 января 2026 вводится режим Roam Like at Home, которым предусматривается возможность совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах Европейского Союза по домашнему тарифу. Речь идет об услугах без дополнительной платы.

Единственное отличие касается мобильного интернета. Если в Украине абонент имеет большой объем или безлимитный интернет, операторы в роуминге могут ограничивать его по специальной формуле, чтобы избежать убытков. Однако пользователи все же будут иметь достаточный объем гигабайтов.

Решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для роуминговых услуг правительство Украины и Совет ЕС приняли еще летом. С 1 января оно начнет реализовываться на практике.

Выезд за границу для мужчин от 23 до 60 лет

С 1 января возможность временного выезда из Украины открывается для части мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Это касается тех, кто занимается профессиональной деятельностью в сфере стратегических коммуникаций, медиа и в информационной сфере.

Пропуск таких лиц через государственную границу будет осуществляться ГНСУ при наличии письма Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Тестирование системы еАкциз

С 1 января 2026 года правительство начинает тестировать систему еАкциз. Это цифровой инструмент для борьбы с нелегальным рынком табачных и алкогольных изделий, убирающий человеческий фактор.

Бизнес получает полный функционал для тестирования системы, чтобы качественно подготовиться к запуску и проверить все этапы от производства до сканирования электронной марки на кассе в магазине.

Подорожание топлива и сигарет

В 2026 году украинцев ожидают и повышенные акцизы, которые напрямую повлияют на стоимость горючего, табачных изделий и сладких напитков. Такие изменения предусматривают рост доходов казны на 402 миллиарда гривен. Значительную часть дополнительных поступлений планируется получить благодаря пересмотру налоговой политики и постепенному приближению ставок к нормам ЕС.

Акциз на сигареты вырастет с 58 до 61 евро за тысячу штук, а минимальное налоговое обязательство увеличится с 78 до 82 евро. Подорожают и табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭНы), хоть и несущественно — с 70,4 до 70,8 евро. А акцизы на алкоголь в 2026 году останутся без изменений.

Как изменятся акцизы на топливо:

на бензин — до 300 евро за тысячу литров (плюс 1,37 грн на каждом литре);

на дизель — до 253,8 евро (плюс почти 3 грн);

на сжиженный газ — до 198 евро (плюс 1,2 грн).

Напомним, из-за отключения света в Украине могут ощутимо подорожать продукты. Больше всего от обесточиваний страдают молочная продукция и мясо.