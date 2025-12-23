Не меньше 33 лет стажа: кто сможет выйти на пенсию в Украине в 60 лет (видео)

Люди, которые не "насобирали" нужное количество лет для пенсии, рискуют не получить ее с 60 лет. По правилам пенсионной реформы, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 33 года трудового стажа.

Если не хватает лет для выхода на пенсию, ее назначат в 63 года или 65 лет в зависимости от имеющегося стажа. Детали пенсионной реформы объяснил в эфире телемарафона первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

Он подтвердил, что с 1 января 2026 года в Украине вступят в силу усиленные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту.

"Если человек не имеет этого стажа (33 года), ей надо будет ждать до 63 лет, и таком случае нужно уже 23 года стажа, не меньше. Если у человека и этого нет, то придется ждать до 65-летнего возраста и тогда стаж нужен не меньше 15 лет, что есть почти у всех людей, которые работали официально", – объяснил народный депутат.

Михаил Цимбалюк объяснил некоторые пункты пенсионной реформы

Если даже такого стажа нет, то тогда есть социальная помощь, которую предоставляет уже не Пенсионный фонд Украины, а государство.

По словам Цимбалюка, все же большинство 60-летих имеют трудовой стаж не менее 33-35 лет при условии, что работали официально. Он отметил, что этот пункт пенсионной реформы – вызов для тех людей, которые работали неофициально, получали зарплату в конвертах и платили единый социальный взнос, а также сигнал для молодых людей.

"Одно из главных заданий реформы – стимулировать наемного работника требовать от работодателя официального оформления, чтобы заботиться о своем будущем".

Переходной период

На вопрос ведущей, предусматривает ли государство какой-то переходной период для тех, кому не хватает стажа, гость эфира ответил:

"Предусматривает. Мы эти нормы усовершенствования пенсионного обеспечения уже учли. Человек может либо докупить пенсионный стаж, либо через центр занятости найти работу за специальностью и продолжить работать, чтобы наработать необходимый стаж".

Если у человека не хватает денег, ему могут помочь родственники из-за границы, которые там работают, и докупить ему необходимый стаж, на покупку которого у него не хватает или нет денег, добавил Цимбалюк.

Напомним, украинцы смогут по итогам индексации пенсий получить на 1000 гривен больше уже в марте 2026 года. Речь о тех людях, у кого сейчас чистый размер пенсии составляет 6 849,3 грн.

Также сообщалось, что В 2026 году Кабмин предлагает повысить минимальную пенсию и провести индексацию выплат.